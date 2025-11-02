ترامپ شي جينپيڭمەن كەزدەسۋى تۇراقتىلىققا اكەلەتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە تاعى دا قىتاي باسشىسى شي جينپيڭمەن بولعان كەزدەسۋىنە ارناپ، جازبا قالدىردى. ترامپ بۇل كەزدەسۋدىڭ تۇراقتى بەيبىت ءومىر مەن تابىستى قامتاماسىز ەتەتىنىن ايتتى.
وز جازباسىندا ا ق ش كوشباسشىسى ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭمەن G2 اياسىندا بولعان كەزدەسۋ ەكى تاراپ ءۇشىن دە ماڭىزدى بولعانىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل كەزدەسۋ تۇراقتى بەيبىت ءومىر مەن تابىسقا جەتەلەيدى، - دەدى دونالد ترامپ.
وسىعان دەيىن ا ق ش ق ح ر- مەن ۇزاقمەرزىمدى ساۋدا كەلىسىمىنەن ءۇمىتتى ەكەنىن ايتقان. ترامپ امەريكا اۋىل شارۋاشىلىعى ءۇشىن ا ق ش- تان ق ح ر- عا سويا جەتكىزۋ ماسەلەسى جاقىن ارادا شەشىلەتىنىن جەتكىزدى.
بۇعان قوسا ا ق ش پرەزيدەنتى قىتاي فەنتانيل كونترابانداسىنا قارسى قوسىمشا شارالار قابىلدايدى دەپ سەنەدى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن قىتايدىڭ ا ق ش- تان قايتادان سويا ساتىپ الا باستاعانى تۋرالى جازدىق.