    ترامپ شي جينپيڭمەن كەزدەسۋى تۇراقتىلىققا اكەلەتىنىن ايتتى

    استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە تاعى دا قىتاي باسشىسى شي جينپيڭمەن بولعان كەزدەسۋىنە ارناپ، جازبا قالدىردى. ترامپ بۇل كەزدەسۋدىڭ تۇراقتى بەيبىت ءومىر مەن تابىستى قامتاماسىز ەتەتىنىن ايتتى.

    ا
    Фото: x.com/CBSNews

    وز جازباسىندا ا ق ش كوشباسشىسى ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭمەن G2 اياسىندا بولعان كەزدەسۋ ەكى تاراپ ءۇشىن دە ماڭىزدى بولعانىن اتاپ ءوتتى.

    - بۇل كەزدەسۋ تۇراقتى بەيبىت ءومىر مەن تابىسقا جەتەلەيدى، - دەدى دونالد ترامپ.

    وسىعان دەيىن ا ق ش ق ح ر- مەن ۇزاقمەرزىمدى ساۋدا كەلىسىمىنەن ءۇمىتتى ەكەنىن ايتقان. ترامپ امەريكا اۋىل شارۋاشىلىعى ءۇشىن ا ق ش- تان ق ح ر- عا سويا جەتكىزۋ ماسەلەسى جاقىن ارادا شەشىلەتىنىن جەتكىزدى.

    بۇعان قوسا ا ق ش پرەزيدەنتى قىتاي فەنتانيل كونترابانداسىنا قارسى قوسىمشا شارالار قابىلدايدى دەپ سەنەدى.

    ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن قىتايدىڭ ا ق ش- تان قايتادان سويا ساتىپ الا باستاعانى تۋرالى جازدىق.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
