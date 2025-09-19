ق ز
    15:26, 19 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ترامپ ءوزىن سىنايتىن تەلەارنالاردىڭ ليتسەنزياسىن قايتارىپ الۋدى ۇسىندى

    استانا. قازاقپارات - ABC تەلەارناسى دجيممي كيممەلدىڭ تۇنگى شوۋىن الىپ تاستاعاننان كەيىن، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ونى سىنايتىن تەلەارنالاردىڭ ليتسەنزيالارىن تولىعىمەن الىپ تاستاۋدى ۇسىندى. بۇل تۋرالى BBC جازدى.

    Трамп
    فوتو: BBC

    ا ق ش پرەزيدەنتى ۇلىبريتانيادان ورالعان Air Force One بورتىندا جۋرناليستەرگە بەرگەن سۇحباتىندا وعان جەلىلەردىڭ %97 ى قارسى بولعانىن ءبىر جەردەن وقىعانىن ايتتى. ءبىراق ول ءالى دە بارلىق جەتى سۆينگ شتاتىن وڭاي جەڭگەنىن ءسوز ەتتى.

    - تەلەارناداعىلار مەنى تەك جامان جاعىنان كورسەتەدى. ونىڭ ۇستىنە ءبارى ليتسەنزيا الىپ جاتىر. مەنىڭ ويىمشا، ولاردى ليتسەنزياسىنان ايىرۋ كەرەك شىعار. مۇنى [رەتتەۋ كوميسسياسىنىڭ باسشىسى] برەندان كارر شەشەدى، - دەدى ترامپ.

    ديسنەيگە تيەسىلى ABC سارسەنبىدە دجيممي كيممەلدىڭ ترامپتىڭ چارلي كيرك پەن ونىڭ جاقتاستارىنىڭ «بانداسىن» اتۋعا رەاكسياسى تۋرالى پىكىرىنە بايلانىستى تۇنگى باعدارلامانى بەلگىسىز ۋاقىتقا توقتاتاتىنىن حابارلادى.

