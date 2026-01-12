14:56, 12 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ترامپ ءوزىن ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دەپ جاريالادى
استانا. KAZINFORM - اق ءۇي باسشىسى دونالد ترامپ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى اككاۋنتىندا ءوزىن «ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى» دەپ اتاعان سۋرەت جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
سكرينشوتتا («ۆيكيپەدياداعى» ءومىربايانعا ۇقساس) ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ بۇل لاۋازىمدى اتقارۋعا 2026 -جىلدىڭ قاڭتارىندا «كىرىسكەنى» اتالعان. بۇل رەتتە سول «ءومىرباياندا» ترامپ ا ق ش پرەزيدەنتى لاۋازىمىن دا ساقتاپ قالدى.
اق ۇيدەن نەمەسە ۆەنەسۋەلا وپپوزيتسياسىنىڭ وكىلدەرىنەن بۇل جاريالانىمعا قاتىستى ازىرگە ەشقانداي رەسمي تۇسىنىك بولعان جوق.
ايتا كەتەيىك، ارنايى وپەراتسيا بارىسىندا ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو مەن ونىڭ جۇبايى ا ق ش- قا جەتكىزىلىپ، تۇتقىندالعان.
مادۋرو نيۋ-يوركتە ەسىرتكى ساۋداسىنا قاتىستى سوت الدىندا جاۋاپ بەردى.