ترامپ ءساۋىر ايىندا قىتايعا بارادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قىتايعا 2026 -جىلدىڭ ءساۋىر ايىندا باراتىنىن ايتىپ، بۇرىن جاريالانعان جوسپارىن راستادى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
- مەن ءتوراعا شي جينپيڭمەن وتە جاقسى ارالاسامىن. مەن قىتايعا ءساۋىر ايىندا بارامىن، - دەدى امەريكالىق كوشباسشى.
ول مۇنى باتىستىڭ ءىرى مۇناي كومپانيالارىنىڭ باسشىلارىمەن ۆەنەسۋەلا توڭىرەگىندەگى جاعدايدى تالقىلاعان كەزدەسۋىندە ايتتى.
ترامپ الداعى ساپاردى قازان ايىندا شي جينپيڭمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەننەن كەيىن جاريالاپ، قىتاي باسشىسىنىڭ 2026 -جىلدىڭ ساۋىرىندەگى شاقىرتۋىن قابىلداعانىن اتاپ ءوتتى.
ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ايتۋىنشا، وسىدان كەيىن قىتاي ءتوراعاسىنىڭ امەريكاعا مەملەكەتتىك ساپارى جوسپارلانعان.
ا ق ش- تىڭ قارجى ءمينيسترى سكوتت بەسسەنت بۇعان دەيىن دونالد ترامپ پەن شي جينپيڭ 2026 -جىلى ءتورت رەت كەزدەسۋى مۇمكىن دەپ بولجاعان. ول ەكى مەملەكەتتىك ساپاردان بولەك، فلوريدا شتاتىنداعى دورال قالاسىندا وتەتىن G20 سامميتىندە، سونداي-اق قىتايدىڭ شەنچجەن قالاسىندا وتەتىن ازيا- تىنىق مۇحيتى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىعى فورۋمى اياسىندا كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.