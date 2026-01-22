ترامپ ءبىر جىلداعى جەتىستىكتەرىن باياندادى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ اق ۇيدە ەكىنشى مەرزىمىنىڭ ءبىرىنشى جىلىنداعى جەتىستىكتەرى تۋرالى بايانداما جاسادى، دەپ حابارلايدى اق ءۇي.
ا ق ش پرەزيدەنتى العاشقى 365 كۇندەگى 365 جەڭىسىن اتاپ ءوتتى.
ايتۋىنشا، امەريكا شەكاراسىن قورعاۋدا وڭتۇستىك شەكاراداعى زاڭسىز يمميگراتسيانى ازايتۋدا جەتىستىكتەرگە قول جەتكىزىلدى. دەپورتاتسيا جانە ەرىكتى تۇردە كەتۋ ارقىلى ا ق ش- تان 2,6 ميلليوننان استام زاڭسىز يمميگرانت شىعارىلدى. 650 مىڭنان استام ادام تۇتقىندالدى، ال 400 مىڭنان استام زاڭسىز ميگرانت قىلمىسى ءۇشىن دەپورتاتسيالاندى. وڭتۇستىك شەكارادا فەنتانيلدىڭ زاڭسىز اينالىمى 56 پايىزعا ازايدى. الاياقتىققا، قىلمىستىق ارەكەتكە نەمەسە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە قاتەر توندىرۋگە بايلانىستى 100 مىڭنان استام ۆيزا جويىلدى. 75 ەلدىڭ ازاماتتارىنا ارنالعان ميگراتسيالىق ۆيزالار توقتاتىلدى. 1,4 ميلليون زاڭسىز ميگرانتقا فەدەرالدىق جەڭىلدىك توقتاتىلدى. 500 مىڭنان استام ميگرانت ۋاقىتشا قورعالعان مارتەبەسىنەن ايىرىلدى.
ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگى سالاسىندا بۇكىل ەل بويىنشا زورلىق-زومبىلىق قىلمىستارى ازايدى: توناۋ 19 پايىز، شابۋىل 10 پايىز. ارتىق دوزالانۋدان بولاتىن ءولىم 21 پايىز ازايدى. فەنتانيل جاپپاي قۇرباندىققا قاۋىپ توندىرەتىن زات دەپ جاريالاندى. كىسى ءولتىرۋ جانە اتىس 40 پايىز ازايدى. ەسىرتكى كارتەلدەرى تەرروريستىك ۇيىمدار رەتىندە تانىلدى، ال «Tren de Aragua» جانە MS-13 سياقتى ترانسۇلتتىق قىلمىستىق توپتار جويىلدى.
ەكونوميكالىق سالادا بەنزين باعاسى تومەندەدى. 654000 جۇمىس ورنى قۇرىلدى جانە بايىرعى امەريكالىقتاردىڭ جۇمىسقا ورنالاسۋىنا جاعداي جاسالدى.
ناقتى ج ءى ءو 2025-جىلدىڭ ءۇشىنشى توقسانىندا 4,3 پايىزعا ءوستى. ينفلياتسيا بايدەن اكىمشىلىگى كەزىندەگى ەڭ جوعارى دەڭگەيدەن 70 پايىزعا تومەن، 2,4 پايىزعا دەيىن تومەندەدى. جاڭا وتاندىق ينۆەستيتسيالارعا شامامەن 10 تريلليون دوللار تارتىلدى.
اۋىلدىق دەنساۋلىق ساقتاۋدى قارجىلاندىرۋعا 50 ميلليارد دوللار ءبولىندى.
عىلىم جانە تەحنولوگيا سالاسىندا تەحنولوگيا مەن جاساندى ينتەللەكتكە 2,7 تريلليون دوللار ينۆەستيتسيا تارتىلدى. ا ق ش- تا ستەيبلكويندەر ءۇشىن العاشقى رەتتەۋشى نەگىزدى قۇرعان GENIUS زاڭىنا قول قويىلدى.
سىرتقى ساياساتتا جاڭا ساۋدا كەلىسىمدەرى جاسالدى جانە ۇلى بريتانيا، ەۋروپالىق وداق، جاپونيا، قىتاي، كورەيا رەسپۋبليكاسى، يندونەزيا، مالايزيا، تايلاند، ۆەتنام، يزرايل، شۆەيتساريا، فيليپپين جانە كامبودجا سياقتى الەمدىك ج ءى ءو- ءنىڭ جارتىسىنان كوبىن قۇرايتىن ا ق ش- تىڭ ءىرى ساۋدا سەرىكتەستەرىمەن قولدانىستاعى كەلىسىمدەر جاقسارتىلدى. تاريفتىك كىرىستەر 300 ميلليارد دوللارعا ءوستى. ترامپ كەلەسى قاقتىعىستاردى شەشۋدەگى دەلدال رەتىندەگى ءرولىن اتاپ ءوتتى: يزرايل-حاماس، يزرايل-يران، ارمەنيا-ازەربايجان، ءۇندىستان-پاكىستان، كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى-رۋاندا، كامبودجا-تايلاند، كوسوۆو-سەربيا جانە ەگيپەت-ەفيوپيا.
ۋكراينا مەن رەسەي اراسىنداعى سوعىستى توقتاتۋ ءۇشىن ا ق ش قولداعان قۇرىلىم قۇرىلدى. يراننىڭ يادرولىق الەۋەتى جويىلدى. ناتوعا مۇشە مەملەكەتتەرمەن قورعانىس شىعىندارىن ج ءى ءو- ءنىڭ 5 پايىزىنا دەيىن ارتتىرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزىلدى. ۆەنەسۋەلامەن سانكسيالار بويىنشا امەريكا قۇراما شتاتتارىنا 30-50 ميلليون باررەل مۇناي بەرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزىلدى. ۆەنەسۋەلانىڭ كولەڭكەلى مۇناي فلوتىنا تيەسىلى تانكەرلەردى تاركىلەۋ ءۇشىن اسكەري وپەراتسيالار ءجۇرىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ حالىققا ۇندەۋىندە پرەزيدەنتتىك كەزىندە قول جەتكىزىلگەن ەكونوميكالىق جەتىستىكتەر تۋرالى ايتقانى حابارلانعان بولاتىن.
ترامپ ەردوعاندى بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ قۇرىلتايشىسى بولۋعا شاقىردى.