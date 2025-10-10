ترامپ بەيبىتشىلىك سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعىن المادى، ول ۆەنەسۋەلالىق ايەلگە بەرىلدى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى بەيبىتشىلىك سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعى ۆەنەسۋەلا ساياساتكەرى ماريا كورينا ماچادوعا «ۆەنەسۋەلا حالقىنىڭ دەموكراتيالىق قۇقىقتارىن قامتاماسىز ەتۋدەگى تىنىمسىز قىزمەتى جانە ديكتاتۋرادان دەموكراتياعا ءادىل ءارى بەيبىت جولمەن ءوتۋ جولىنداعى كۇرەسى ءۇشىن» بەرىلدى، دەپ حابارلايدى DW.
ماچادو 2012-جىلعى ۆەنەسۋەلا سايلاۋىندا پرەزيدەنتتىككە ۇمىتكەر بولدى جانە 2014-جىلى نيكولاس مادۋرو ۇكىمەتىنە قارسى نارازىلىق كەزىندە باستى تۇلعا بولدى.
بيىل قۇرمەتتى سىيلىققا 338 تۇلعا مەن ۇيىم ۇسىنىلدى. الايدا سوڭعى بىرنەشە اپتادا ترامپقا سىيلىق بەرىلە مە، جوق پا دەگەن باستى ماسەلە بولدى. ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ءوزى «سىيلىققا لايىق ەكەنىن جانە ونى بەرمەۋ ا ق ش- تى قورلاۋ» بولاتىنىن بىرنەشە رەت مالىمدەدى.
يزرايل-حاماس كەلىسىمىنەن كەيىن بۋكمەكەرلىك كەڭسەلەر ترامپتىڭ كوەففيتسيەنتىن ارتتىردى، ءبىراق لاۋرەات تۋرالى شەشىم كەلىسىم جاسالعانعا دەيىن قابىلدانعان. كوميتەت يزرايل-حاماس كەلىسىمىنىڭ 2025-جىلعى لاۋرەاتتى تاڭداۋعا «مۇلدەم اسەر ەتپەيتىنىن» اتاپ ءوتتى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، نوبەل اپتالىعى 6-قازاندا باستالدى. سول كۇنى فيزيولوگيا جانە مەديتسينا سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعى يممۋنيتەت جۇيەسىن زەرتتەگەن عالىمدارعا بەرىلدى.
7-قازاندا ا ق ش عالىمدارىنا فيزيكا بويىنشا نوبەل سىيلىعى بەرىلدى.
9-قازاندا ادەبيەت بويىنشا نوبەل سىيلىعى ۆەنگر جازۋشىسى لاسلو كراسناحوركايعا بەرىلدى.
13-قازاندا 1968-جىلى شۆەتسيا بانكى قۇرعان ەكونوميكا عىلىمدارى بويىنشا الفرەد نوبەل مەموريالدىق سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى بەلگىلى بولادى.