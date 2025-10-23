ترامپ بۋداپەشتتە پۋتينمەن ازىرگە كەزدەسپەيتىنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەسۋدى كەيىنگە قالدىرعانىن حابارلادى، دەپ جازادى Kazinform ت ا س س اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
«ءبىز پرەزيدەنت پۋتينمەن كەزدەسۋدى توقتاتتىق. بۇل ءقازىر دۇرىس شەشىم ەمەس دەپ ويلادىم. ءبىز كۇتكەندەي ناتيجە بەرمەيتىنىن سەزدىم. سول سەبەپتى كەزدەسۋدى بولدىرمادىم. ءبىراق بولاشاقتا ونى مىندەتتى تۇردە وتكىزەمىز»، دەدى ا ق ش باسشىسى جۋرناليستەرگە اق ۇيدە ناتو باس حاتشىسى مارك ريۋتتەمەن وتكەن كەزدەسۋدەن كەيىن.
بۇعان دەيىن ترامپ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەسەتىنى جونىندەگى شەشىمنىڭ ءالى قابىلدانباعانىن ايتقان. كەيىنىرەك ول بۋداپەشتتە كەلىسسوز وتكىزۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتقانىن، ال تۇپكىلىكتى شەشىم الداعى كۇندەرى قابىلداناتىنىن ناقتىلاعان.
باتىس ب ا ق- تارىنىڭ حابارلاۋىنشا، كەلىسسوزگە دايىندىق جۇمىستارى ۋاقىتشا توقتاتىلعان. بۇعان تاراپتاردىڭ ۋكرايناداعى قاقتىعىسقا قاتىستى ۇستانىمدارىنداعى ايىرماشىلىقتار سەبەپ بولعان. Reuters جانە CBS News اگەنتتىكتەرىنىڭ مالىمەتىنشە، اق ءۇي وكىلدەرى ەكى ەل باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋى «جاقىن ۋاقىتتا جوسپارلانباعانىن» راستاعان.
ايتا كەتسەك، 16- قازاندا دونالد ترامپ پەن ۆلاديمير پۋتين شامامەن ەكى ساعاتقا جۋىق ۋاقىت تەلەفون ارقىلى سويلەستى. اڭگىمە بارىسىندا ولار ۋكراينا ماسەلەسى بويىنشا كەلىسسوزدەردىڭ ەكىنشى كەزەڭىن وتكىزۋ ماقساتىندا بۋداپەشتتە كەزدەسۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋعا ۋاعدالاستى.