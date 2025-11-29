ترامپ بايدەن بەكىتكەن بارلىق جارعىلاردىڭ كۇشىن جويماقشى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءوزىنىڭ الدىنداعى مەملەكەت باسشىسى دجو بايدەن اۆتوماتتى قول قويۋ قۇرىلعىسى ارقىلى قابىلداعان بارلىق جارعىلاردىڭ قولدانىسىن توقتاتادى، دەپ جازادى ت ا س س.
- دجو بايدەننىڭ اۆتوماتتى قول قويۋ قۇرىلعىسىمەن (اۆتوقالام) بەكىتكەن بارلىق قۇجاتتارى، ياعني شامامەن %92، وسى ساتتەن باستاپ كۇشىن جويادى جانە ارەكەت ەتپەيدى. اۆتوقالامدى قولدانۋعا تەك ا ق ش پرەزيدەنتى تىكەلەي رۇقسات بەرگەن جاعدايدا عانا بولادى، - دەپ جازدى ترامپ Truth Social پلاتفورماسىندا.
اق ءۇي باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، «راديكالدى سولشىل دەموكراتتار» ءىس جۇزىندە بايدەننەن پرەزيدەنتتىك وكىلەتتىكتەرىن الىپ العان.
- سوندىقتان مەن دجو بايدەننىڭ قولىمەن قول قويىلماعان بارلىق جارعىلاردى جانە باسقا دا قۇجاتتاردى جويامىن، ويتكەنى اۆتوماتتى قول قويۋ قۇرىلعىسىمەن (اۆتوقالام) قول قويعان ادامدار زاڭسىز ارەكەت ەتكەن، - دەدى ترامپ. - دجو بايدەن اۆتوماتتى قول قويۋ قۇرىلعىسىن قولدانۋعا قاتىسپادى، ەگەر ول كەرىسىنشە ايتسا، وندا وعان جالعان كۋالىك بەرگەنى ءۇشىن ايىپ تاعىلاتىن بولادى.
ترامپ بىرنەشە رەت بايدەن قۇجاتتاردى ءوزى قول قويماعانىن، ونىڭ اينالاسىنداعى ادامدار اۆتوماتتى قول قويۋ قۇرىلعىسىن (اۆتوقالام) قولدانعانىن مالىمدەدى. سونىمەن قاتار، ول بايدەننىڭ 2,5 مىڭ ادامدى، سونىڭ ىشىندە ءوزىنىڭ تۋىستارىن امنيستيا بويىنشا بوساتۋ تۋرالى جارلىقتارىنىڭ زاڭدى كۇشى جوق دەپ سانايدى، ويتكەنى ولار اۆتوماتتى قول قويۋ قۇرىلعىسىمەن (اۆتوقالام) قول قويىلعان جانە بۇرىنعى پرەزيدەنتتىڭ كەلىسىمىنسىز جاسالعان.
بۇعان دەيىن بايدەن The New York Times گازەتىنە بەرگەن سۇحباتىندا اۆتوماتتى قول قويۋ قۇرىلعىسىن (اۆتوقالام) قولدانعانىن مويىنداعان بولاتىن، ءبىراق امنيستيا تۋرالى بارلىق شەشىمدەردى ءوزى قابىلداعانىن ايتىپ، كوپ قۇجاتتىڭ بولۋىنا بايلانىستى اۆتوقالامدى قولدانۋعا ءماجبۇر بولعانىن تۇسىندىرگەن.
شىلدە ايىندا اق ءۇي بۇرىنعى امەريكاندىق ليدەردىڭ اۆتوماتتى قول قويۋ قۇرىلعىسىن قولدانۋىنا قاتىستى تەرگەۋدى باستادى.
وسىدان بولەك ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اق ۇيدەگى «پرەزيدەنتتىك داڭق اللەياسى» قابىرعاسىنداعى دجو بايدەن پورترەتىن الىپ، ورنىنا اۆتوقالام سۋرەتىن ورناتقان ەدى.