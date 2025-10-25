ترامپ باتىس جاعالاۋ اننەكسيالانسا، يزرايلگە قولداۋ كورسەتۋدى توقتاتاتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM- باتىس جاعالاۋدىڭ بولاشاعى - تاياۋ شىعىستىڭ كۇن تارتىبىندە، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يزرايل وككۋپاتسيالانعان باتىس جاعالاۋىن اننەكسيالاۋعا تىرىسسا، ا ق ش- تىڭ بارلىق قولداۋىنان ايىرىلاتىنىن مالىمدەدى.
بەيسەنبىدە جاريالانعان Time جۋرنالىنا بەرگەن سۇحباتىندا ول اراب ەلدەرىنە ءتيىستى مىندەتتەمەلەر العانىن اتاپ ءوتتى.
كنەسەتتە باتىس جاعالاۋداعى يزرايل زاڭناماسىن قولدانۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن ماقۇلداۋ اياسىندا اق ءۇي ۆاشينگتوننىڭ گازا سوعىسىن توقتاتۋ جونىندەگى كۇش-جىگەرىنە اننەكسيالاۋ قادامدارى قاۋىپ توندىرەتىنىن انىق ايتتى.
- ەگەر بۇلاي بولسا، يزرايل ا ق ش- تىڭ بارلىق قولداۋىنان ايرىلادى، - دەدى ترامپ.
داۋىس بەرۋ كەزىندە يزرايلدە بولعان ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنس اننەكسيا بولمايتىنىن مالىمدەپ، كەيبىر پارلامەنت مۇشەلەرىنىڭ باستاماسىن سىنعا الىپ، ونى «اقىماق ساياسي ايلا» دەپ اتادى.
ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو اننەكسياعا باعىتتالعان قادامدار پرەزيدەنتتىڭ گازا سوعىسىن توقتاتۋ جوسپارىنا قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى، ونىڭ ويىنشا بۇل جوسپار تۇراقسىز اتىستى توقتاتۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، زاڭ جوباسى بويىنشا العاشقى الدىن الا داۋىس بەرۋ سارسەنبىدە ءوتتى.
يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ كەڭسەسى داۋىس بەرۋدى «قاساقانا ساياسي ارانداتۋ» دەپ اتادى جانە «ليكۋد» فراكسياسىنىڭ قولداۋىنسىز باستاما بويىنشا ودان ءارى ىلگەرىلەۋ ەكىتالاي ەكەنىن مالىمدەدى.
يزرايل بيلىگى بۇعان دەيىن اننەكسيا تۋرالى تالقىلاۋلاردى بىرنەشە باتىس ەلدەرىنىڭ پالەستينا مەملەكەتىن تانۋعا جانە گازا سەكتورىنداعى اتىستى توقتاتۋعا قاتىستى رەاكسياسىمەن بايلانىستىرعان.
سونىمەن قاتار، امەريكا قۇراما شتاتتارى اتىستى توقتاتۋ، تۇتقىن الماسۋ جانە مايىتتەردى قايتارۋدى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ايماقتاعى كونسۋلتاتسيالاردى جالعاستىرىپ جاتىر.
وسىعان دەيىن گازاداعى دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن قالپىنا كەلتىرۋگە 7 ميلليارد دوللار قاجەت ەكەنى تۋرالى جازدىق.