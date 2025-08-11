ترامپ باسپاناسىز ادامداردى ۆاشينگتوننان تەز ارادا كەتۋگە شاقىردى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قالاداعى قىلمىسپەن كۇرەسۋگە ۋادە بەرىپ، ءۇيسىز-كۇيسىز ادامدار ۆاشينگتوننان كەتۋى كەرەك ەكەنىن جەتكىزدى، دەپ حابارلايدى BBC.
ول سونداي-اق باسپا ءسوز ءماسليحاتىن جاريالادى. وندا ا ق ش پرەزيدەنتىڭ قالانى «بۇرىنعىدان دا قاۋىپسىز جانە ادەمى» ەتۋ تۋرالى جوسپارىن كورسەتەدى.
وتكەن ايدا ترامپ ءۇيسىز ادامداردى قاماۋعا الۋدى جەڭىلدەتەتىن بۇيرىققا قول قويدى. بۇعان قوسا، جۇمادا ول فەدەرالدى اگەنتتەردى ۆاشينگتونعا «تولىق باقىلاۋدان تىس» قىلمىسپەن كۇرەسۋ ءۇشىن جىبەرۋدى بۇيىردى.
- ۇيسىزدەر تەز ارادا قالادان كەتۋى كەرەك. تۇرعىن جايمەن ءوزىمىز قامتاماسىز ەتەمىز، ءبىراق ول ەل استاناسىنان الىس جەردە. قىلمىسكەرلەرگە قالادان كەتۋدىڭ قاجەتى جوق. ءبىز سىزدەردى تۇرمەگە جونەلتەمىز، - دەدى ترامپ جەكسەنبى كۇنى Truth Social جەلىسىندە جازعان جازباسىندا.
BBC اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، پرەزيدەنت جوسپارىنىڭ ەگجەي-تەگجەيلەرى ناقتىلانعان جوق. ءبىراق 2022-جىلى ول ءۇيسىز ادامداردى قالا سىرتىنداعى قىمبات ەمەس جەرگە كوشىرىپ، ولاردى مەديتسينالىق كومەكپەن قامتاماسىز ەتكەن ەدى.
- بىزدە 2023-جىلى قىلمىستىڭ كۇرت ءوسۋى بايقالدى. ءبىراق قازىر 2023-جىل ەمەس. كەيىنگى ەكى جىلدا ءبىز قالاداعى زورلىق-زومبىلىق قىلمىسىن بۇعان دەيىنگى 30 جىلداعى ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە دەيىن تومەندەتۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەدىك، - دەدى ۆاشينگتون مەرى ميۋريەل باۋزەر جەكسەنبىدە MSNBC- گە بەرگەن سۇحباتىندا.
ەسكە سالا كەتەيىك، ا ق ش- تا زاڭسىز جۇرگەن ميلليوننان استام ادام ءوز ەركىمەن ەلدەرىنە قايتقانىن حابارلاعان ەدىك.