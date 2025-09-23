ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:15, 23 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ترامپ ب ۇ ۇ- نى سىنعا الدى

    استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءوز الەۋەتىن جۇزەگە اسىرا الماي وتىرعانىن سىنعا الدى، دەپ حابارلايدى kazinform ءتىلشىسى.

    US achievements, climate policies, and immigration: Trump’s address to UN
    Photo credit: Video screenshot / United Nations LIVE / Youtube

    باس اسسامبلەيادا سويلەگەن سوزىندە ترامپ ۇيىمنىڭ شتاب-پاتەرىندەگى جۇمىستىڭ ولقىلىقتارىن اتاپ ءوتىپ، بەيبىتشىلىك ورناتۋ ىسىمەن جالعىز ءوزى اينالىسىپ جۇرگەنىن، ويتكەنى ب ۇ ۇ «جەتكىلىكتى جۇمىس اتقارمايدى» دەپ مالىمدەدى.

    - بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ماقساتى قانداي؟ ءول وز الەۋەتىنە ءتىپتى جاقىن دا ەمەس، - دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى.

    ترامپ ب ۇ ۇ- نى «ەسكىرگەن ءارى ءتيىمسىز» ۇيىم رەتىندە سيپاتتاپ، ەشكىمنىڭ كومەگىنسىز «جەتى سوعىستى توقتاتا العانىن» ايتتى.

    - وكىنىشتىسى، مۇنىڭ ءبارىن بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ورنىنا مەنىڭ ىستەۋىمە تۋرا كەلدى. مەن جەتى سوعىستى توقتاتتىم، سول ەلدەردىڭ بارلىق باسشىسىمەن سويلەستىم، ءبىراق ەشقاشان ب ۇ ۇ- نان كەلىسىم جاساۋعا كومەكتەسەيىك دەگەن قوڭىراۋ العان جوقپىن، - دەدى ترامپ.

    ونىڭ ايتۋىنشا، ۇيىمنىڭ «زور الەۋەتى» بار، ءبىراق ول سوعان ساي ەمەس.

    سونىمەن قاتار ترامپ كليماتتىڭ وزگەرۋىمەن كۇرەس بويىنشا ب ۇ ۇ- نىڭ كۇش-جىگەرىن سىنعا الىپ، وزگە ەلدەردى ا ق ش- تان ەنەرگيا ساتىپ الۋعا شاقىردى جانە امەريكا الەمنىڭ كومىرسۋتەكتى ەنەرگەتيكادان باس تارتۋى ءۇشىن ەندى ءوزىن قۇربان ەتپەيتىنىن ايتتى.

    ايتا كەتەلىك ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسىنىڭ اشىلۋىندا سويلەگەن كىرىسپە سوزىندە ادامزات كليماتتىق ادىلەتتىلىكتى تاڭداۋى ءتيىس ەكەنىن ايتتى.

