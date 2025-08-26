ترامپ گازاداعى قاقتىعىستى ەكى-ءۇش اپتادا رەتتەۋگە بولاتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ گازاداعى قاقتىعىستى ەكى-ءۇش اپتادا رەتتەۋگە بولادى دەگەن پىكىردە. بۇل تۋرالى ول اق ۇيدە وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى لي چجە مەنمەن كەزدەسۋدىڭ باسىندا جۋرناليستەردىڭ ساۋالدارىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ، مالىمدەدى، دەپ جازادى رەسەيلىك ت ا س س.
- مەنىڭشە، ءبىز الداعى ەكى-ءۇش اپتادا قاقتىعىستى تولىق اياقتاۋعا قاتىستى قورىتىندى شەشىمگە كەلەمىز دەگەن ويدامىن. بۇل تۋرالى جالپى بىردەڭە ايتۋ قيىن، سەبەبى ولار مىڭداعان جىلدار بويى سوعىسىپ كەلەدى، ول جەر قاشاندا قاقتىعىستىڭ وشاعى بولىپ كەلگەن، - دەدى ترامپ.
18-ناۋرىزدا يزرايل اسكەرى گازا سەكتورىندا اتىستى توقتاتۋ تۋرالى رەجيمدى بۇزىپ، قۋاتتى سوققىلار جاساپ، اسكەري ارەكەتتەردى جانداندىردى.
يزرايل پرەمەر- ءمينيسترى كەڭسەسى بۇنى حاماس پالەستينالىق راديكالدى قوزعالىسىنىڭ كەلىسسوزدەر بارىسىندا دەلدالدار مەن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى ەلشىسى ستيۆەن ۋيتكوففتىڭ ۇسىنىستارىنان باس تارتۋىمەن ءتۇسىندىردى. ولار سەكتورداعى وپەراتسيانىڭ باستى ماقساتى - كەپىلدەگى ادامداردى بوساتۋ دەپ بىلەدى. راديكالدار بولسا اسكەري ارەكەتتەردىڭ جاندانۋىنا يزرايل مەن ا ق ش-تى ايىپتاپ وتىر.
8-تامىز كۇنى ءيزرايلدىڭ اسكەري- ساياسي كابينەتى پرەمەر- مينيستر بينيامين نەتانياحۋ ۇسىنعان گازا قالاسىن تولىق باقىلاۋعا الۋ جانە پالەستينا انكلاۆىنداعى وپەراتسيانى كەڭەيتۋ تۋرالى جوسپاردى ماقۇلدادى. 20 -تامىز كۇنى يزرايلدىڭ قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتس بۇل جوسپاردى بەكىتتى.