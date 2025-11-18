ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:15, 18 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ترامپ گازاداعى بەيبىتشىلىك كەڭەسىن باسقارادى

    استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ بۇكىل الەمدى ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ ا ق ش پرەزيدەنتى جانە باسقا دا ىقپالدى الەمدىك كوشباسشىلار ءتوراعالىق ەتەتىن بەيبىتشىلىك كەڭەسىن قۇرۋدى ماقۇلداۋ تۋرالى تاماشا شەشىمىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Трамп возглавит Совет мира в Газе
    Фото: The Hill

    - بۇكىل الەمدى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ ءتوراعالىق ەتەتىن جانە الەمدەگى ەڭ ىقپالدى جانە قۇرمەتتى كوشباسشىلاردى قامتيتىن بەيبىتشىلىك كەڭەسىن قۇرۋدى مويىنداۋ جانە ماقۇلداۋ تۋرالى كەرەمەت شەشىمىمەن قۇتتىقتايمىن، - دەپ جازدى دونالد ترامپ Truth Social-دا.

    اق ءۇي باسشىسى: «بۇل وقيعا تاريحتا ب ۇ ۇ تاريحىنداعى ەڭ ءىرى وقيعالاردىڭ ءبىرى رەتىندە قالادى، الەمدىك بەيبىتشىلىكتى نىعايتادى جانە شىنىمەن دە تاريحي ماڭىزى بار ءسات بولادى!»، - دەپ اتاپ ءوتتى.

    «بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنا جانە ب ۇ ۇ- عا مۇشە بارلىق ەلدەرگە: قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنە، قىتايعا، رەسەيگە، فرانسياعا، ۇلى بريتانياعا، الجيرگە، گاياناعا، گرەكياعا، دانياعا، وڭتۇستىك كورەياعا، پاكىستانعا، پاناماعا، سەررا-لەونەگە، سلوۆەنياعا جانە سوماليگە العىس ايتامىن، - دەدى اق ءۇي باسشىسى.

    ا ق ش پرەزيدەنتى سونداي-اق قاتار، مىسىر، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، ساۋد ارابياسى كورولدىگى، يندونەزيا، تۇركيا جانە يوردانيانىڭ بەرىك قولداۋى ءۇشىن العىسىن ءبىلدىردى.

    وسىعان دەيىن ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ گازا سەكتورىنا قاتىستى بەيبىتشىلىك جوسپارىن قولدايتىن ا ق ش قارارىنىڭ جوباسىن قابىلداعانىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار