ترامپ گازاداعى بەيبىتشىلىك كەڭەسىن باسقارادى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ بۇكىل الەمدى ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ ا ق ش پرەزيدەنتى جانە باسقا دا ىقپالدى الەمدىك كوشباسشىلار ءتوراعالىق ەتەتىن بەيبىتشىلىك كەڭەسىن قۇرۋدى ماقۇلداۋ تۋرالى تاماشا شەشىمىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
- بۇكىل الەمدى بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ ءتوراعالىق ەتەتىن جانە الەمدەگى ەڭ ىقپالدى جانە قۇرمەتتى كوشباسشىلاردى قامتيتىن بەيبىتشىلىك كەڭەسىن قۇرۋدى مويىنداۋ جانە ماقۇلداۋ تۋرالى كەرەمەت شەشىمىمەن قۇتتىقتايمىن، - دەپ جازدى دونالد ترامپ Truth Social-دا.
اق ءۇي باسشىسى: «بۇل وقيعا تاريحتا ب ۇ ۇ تاريحىنداعى ەڭ ءىرى وقيعالاردىڭ ءبىرى رەتىندە قالادى، الەمدىك بەيبىتشىلىكتى نىعايتادى جانە شىنىمەن دە تاريحي ماڭىزى بار ءسات بولادى!»، - دەپ اتاپ ءوتتى.
«بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنا جانە ب ۇ ۇ- عا مۇشە بارلىق ەلدەرگە: قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنە، قىتايعا، رەسەيگە، فرانسياعا، ۇلى بريتانياعا، الجيرگە، گاياناعا، گرەكياعا، دانياعا، وڭتۇستىك كورەياعا، پاكىستانعا، پاناماعا، سەررا-لەونەگە، سلوۆەنياعا جانە سوماليگە العىس ايتامىن، - دەدى اق ءۇي باسشىسى.
ا ق ش پرەزيدەنتى سونداي-اق قاتار، مىسىر، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، ساۋد ارابياسى كورولدىگى، يندونەزيا، تۇركيا جانە يوردانيانىڭ بەرىك قولداۋى ءۇشىن العىسىن ءبىلدىردى.
وسىعان دەيىن ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ گازا سەكتورىنا قاتىستى بەيبىتشىلىك جوسپارىن قولدايتىن ا ق ش قارارىنىڭ جوباسىن قابىلداعانىن جازعان ەدىك.