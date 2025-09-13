ترامپ چارلي كيركتىڭ ولىمىنە كۇدىكتىنىڭ ۇستالعانىن حابارلادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كونسەرۆاتيۆتى كوممەنتاتور چارلي كيركتىڭ ولىمىنە كۇدىكتى ادامنىڭ ۇستالعانىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى BBC.
- مەنىڭ ويىمشا، ءبىز ونى ۇستادىق، ىقتيمالدىعى وتە جوعارى، - دەدى اق ءۇي باسشىسى Fox تەلەكومپانياسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ول بۇل اقپاراتتى ەفيرگە شىعار الدىندا بەس مينۋت بۇرىن ەستىگەن. ترامپ كۇدىكتىنى انىقتاۋعا وعان وتە جاقىن ادام كومەكتەسكەنىن جەتكىزدى.
- بىرەۋ، وعان وتە جاقىن ادام: «بۇل سول» دەدى. كۇدىكتى اكەسىنە بارعان، ال اكەسى ا ق ش مارشالدارى قىزمەتىنە جۇگىنگەن. ول سەنىمدى ادام، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ونىڭ سوزىنشە، كۇدىكتى ءوزىن ەرتىپ اكەلگەن اكەسىمەن بىرگە پوليتسيا بولىمىنە بارعان. قازىرگى ۋاقىتتا ول سول جەردە ۇستالىپ وتىر.
ترامپ كۇدىكتىنىڭ كىم ەكەنىن ناقتى اتامادى، تەك جاسىن 28 نەمەسە 29 دا دەپ كورسەتتى. كەيىن New York Post گازەتى ونىڭ 22 جاستاعى يۋتا تۇرعىنى ەكەنىن جازدى.
- بارلىعى وزگەرۋى مۇمكىن، ءبىراق فاكتىلەر بار، ءبىز ىزدەگەن ادامدى تاپتىق، - دەپ اتاپ ءوتتى ا ق ش پرەزيدەنتى.
ول تەرگەۋدىڭ باسىندا «ەشقانداي ايعاق بولماعانىن»، تەك بەينەجازبادان كۇدىكتىگە ۇقساس ادامدى بايقاعاندارىن جەتكىزدى.
ف ب ر جاريالاعان بەينەجازبادا ىزدەستىرىلگەن ادام قاستاندىقتان سوڭ عيماراتتىڭ توبەسىمەن قاشىپ بارا جاتىپ، وقيعا ورنىنان بوي تاسالاعانى كورىنەدى.
ترامپ كۇدىكتى كىنالى دەپ تانىلسا، ول ءولىم جازاسىنا كەسىلۋى ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
- كيرك ەڭ جاقسى ادام ەدى، ول مۇندايعا لايىق ەمەس بولاتىن، - دەدى پرەزيدەنت.
ول ساياساتكەردىڭ جەرلەۋ راسىمىنە باراتىنىن مالىمدەپ، قازا تاپقان ارىپتەسىن ەستە ساقتاعىسى كەلەتىنىن جەتكىزدى. ترامپتىڭ ايتۋىنشا، كيرك وعان «ۇلىنداي» بولىپ، TikTok-پەن اينالىسۋىنا كومەكتەسكەن.
ەسكە سالساق، 31 جاستاعى چارلي كيرك ترامپتىڭ سايلاۋالدى ناۋقانى كەزىندە باستى وداقتاسى بولعان. ول پرەزيدەنتتىڭ جەڭىسكە جەتۋىنە ىقپال ەتكەن. كيرك سارسەنبى كۇنى Utah Valley ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ كامپۋسىندا ءسوز سويلەپ تۇرعان ساتىندە قاستاندىقپەن اتىلىپ ءولتىرىلدى.
دونالد ترامپ چارلي كيركتىڭ قۇرمەتىنە ا ق ش-تاعى مەملەكەتتىك مەكەمەلەردە تۋلاردى تومەن ءتۇسىرۋدى بۇيىردى.