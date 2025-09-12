ترامپ چارلي كيركتىڭ قۇرمەتىنە ا ق ش-تاعى بارلىق تۋدى تۇسىرۋگە بۇيرىق بەردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ Utah Valley ۋنيۆەرسيتەتىندە قاستاندىقپەن قازا تاپقان Turning Point USA ۇيىمىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى چارلي كيركتىڭ قۇرمەتىنە ەل اۋماعىنداعى بارلىق تۋدى تۇسىرۋگە پارمەن بەردى. بۇل تۋرالى Breitbart باسىلىمى جازدى.
«شىن مانىندە ۇلى امەريكالىق پاتريوت چارلي كيركتىڭ قۇرمەتىنە جەكسەنبى كۇنى كەشكى ساعات 18:00 گە دەيىن بۇكىل امەريكا قۇراما شتاتتارىنداعى تۋلاردى تۇسىرۋگە بۇيرىق بەرەمىن»، - دەپ جازدى دونالد ترامپ Truth Social پلاتفورماسىندا.
پرەزيدەنت بۇعان دەيىن دە «ا ق ش جاستارىن چارلي سەكىلدى ەشكىم ءتۇسىنىپ، ولاردىڭ جۇرەگىنە جاقىن بولماعانىن» اتاپ وتكەن بولاتىن.
Deseret News تىلشىلەرىنىڭ مالىمەتىنشە، وقيعا كيركتىڭ ستۋدەنتتەرمەن كەزدەسۋىندەگى سۇراق- جاۋاپ سەسسياسى كەزىندە بولعان. اڭگىمە باستالعاننان شامامەن ەكى مينۋت وتكەندە اتىس داۋىسى ەستىلىپ، ساياساتكەر مويىن تۇسىنان جارالانعان.
31 جاستاعى چارلي كيرك - ەلدەگى ەڭ ءىرى كونسەرۆاتيۆتىك جاستار ۇيىمدارىنىڭ ءبىرى Turning Point USA-نىڭ نەگىزىن قالاۋشىلاردىڭ ءبىرى.
ول سونداي-اق تانىمال پودكاست جۇرگىزىپ، جاڭالىق ارناسىن باسقارعان. ارتىندا جارى مەن ەكى بالاسى قالدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ا ق ش ساياساتكەرى چارلي كيركتىڭ ولىمىنە قاتىستى جاڭا دەرەكتەر جاريالاندى.