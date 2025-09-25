ترامپ اق ۇيدەگى بايدەن پورترەتىنىڭ ورنىنا اۆتوقالام سۋرەتىن ورناتتى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اق ۇيدەگى «پرەزيدەنتتىك داڭق اللەياسى» قابىرعاسىنداعى دجو بايدەن پورترەتىن الىپ، ورنىنا اۆتوقالام سۋرەتىن ورناتتى، دەپ حابارلايدى CNN.
اق ءۇي باسشىسى اق ءۇيدىڭ باتىس قاناتىنداعى روزا باعى كولونناسىنىڭ بويىندا «پرەزيدەنتتىك داڭق اللەياسىن» اشتى.
- اق ءۇيدىڭ باتىس قاناتىندا «پرەزيدەنتتىك داڭق اللەياسى» پايدا بولدى، - دەپ جازدى پرەزيدەنتتىڭ ارنايى كومەكشىسى جانە كوممۋنيكاتسيالار جونىندەگى كەڭەسشىسى مارگو مارتين X- تە بولىسكەن جازباسىندا.
ول جۇكتەگەن ۆيدەودان التىن جاقتاۋلارداعى پرەزيدەنتتەردىڭ اق-قارا پورترەتتەرىن كورۋگە بولادى.
الايدا، بۇرىنعى پرەزيدەنتتەرگە ارنالعان ورىنداردىڭ ءبىرى ەرەكشەلەنىپ تۇر. دجو بايدەن پورترەتىنىڭ ورنىندا اۆتوقالاممەن (Autopen) قويىلعان قولتاڭبا سۋرەتى تۇر.
ترامپ بايدەننىڭ ماڭىزدى قۇجاتتارعا ءوز قولىمەن قول قويۋدىڭ ورنىنا اۆتوقالامدى شامادان تىس پايدالانعانى تۋرالى بىرنەشە رەت ايتقان. ماۋسىم ايىندا ول بايدەننىڭ «كوگنيتيۆتى قابىلەتىنىڭ تومەندەۋى» ايتىلاتىن مەموراندۋمداعى ونىڭ Autopen- دى پايدالانعانىن تەكسەرۋدى بۇيىردى.
اق ءۇي باسشىسى پورترەتتەردى ورناتۋ جوسپارىن بىرنەشە اپتا بۇرىن The Daily Caller گە بەرگەن سۇحباتىندا ايتىپ، بارلىق پرەزيدەنتتەرگە كوزقاراس بىردەي بولمايتىنىن ايتتى.
بۇعان دەيىن ترامپ ا ق ش- تىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتتەرى باراك وباما، كىشى دجوردج بۋش جانە ونىڭ اكەسى ۇلكەن دجوردج بۋشتىڭ پورترەتتەرىن اق ءۇيدىڭ كورنەكتى جەرىنەن اۋىستىرۋدى بۇيىرعان بولاتىن. ول سونداي-اق بۇرىنعى ءبىرىنشى حانىم حيللاري كلينتوننىڭ پورترەتىن ءوزىنىڭ پورترەتىمەن اۋىستىردى.
وسى جازدىڭ باسىندا ول اق ءۇيدىڭ راۋشان باقشاسىن جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ، وندا ءىس-شارالار وتكىزۋگە ارنالعان جاڭا جارىق جۇيەسى مەن دىبىس قۇرىلعىلارى ورناتىلدى.