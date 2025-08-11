ترامپ اق ۇيدەن وباما مەن بۋشتاردىڭ پورترەتتەرىن كوزدەن تاسا جەرگە اۋىستىردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بۇرىنعى پرەزيدەنت باراك وبامانىڭ پورترەتىن باسقا جەرگە اۋىستىرۋعا بۇيرىق بەردى، دەپ حابارلايدى CNN.
حابارلاماعا سايكەس، كىشى دجوردج بۋش پەن ونىڭ اكەسى دجوردج بۋشتىڭ پورترەتتەرى دە ورىن اۋىستىرعان. CNN دەرەگىنشە، ترامپ وبامانىڭ پورترەتىن اق ءۇيدىڭ باسپالداقتارىنىڭ جوعارعى الاڭىنا كوشىرۋدى تاپسىرعان. ەندى ول كۇن سايىن اق ۇيگە كەلەتىن مىڭداعان كەلۋشىنىڭ كوزىنەن تاسا جەردە تۇر. ەكى بۋشتىڭ دا پورترەتى وسى باسپالداق ايماعىندا ورنالاسقان.
كوپتەگەن دەرەككوز پرەزيدەنتتىڭ اق ءۇيدىڭ ەستەتيكاسىنا قاتىستى ءىس جۇزىندە بارلىق ماسەلەگە تىكەلەي ارالاساتىنىن ايتادى.
CNN اتاپ وتكەندەي، بۇل وبامانىڭ پورترەتىنىڭ ورنى اۋىسقان العاشقى جاعداي ەمەس. ءساۋىر ايىندا ول اق ءۇيدىڭ كىرەبەرىس ۆەستيبيۋلىنىڭ (Grand Foyer) قاراما-قارسى جاعىنا اۋىستىرىلعان. ونىڭ ورنىنا پەنسيلۆانيا شتاتىنىڭ باتلەر قالاسىندا وتكەن سايلاۋالدى ميتينگ كەزىندە ترامپقا جاسالعان قاستاندىق ارەكەتىن بەينەلەيتىن كارتينا ىلىنگەن.
ەسكە سالا كەتەيىك، دونالد ترامپ ا ق ش- تىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى باراك وبامانى 2016-جىلعى پرەزيدەنتتىك سايلاۋدا الاياقتىق جاسادى دەپ ايىپتاعان ەدى.