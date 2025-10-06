ترامپ اق ۇيدە UFC جەكپە-جەگى وتەتىن كۇندى جاريالادى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ 2026 -جىلى 14-ماۋسىمدا 80 جاسقا تولعان تۋعان كۇنىندە اق ۇيدە UFC باسەكەسى وتەتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Daily Mail.
بۇل تۋرالى پرەزيدەنت ا ق ش اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ الداعى 250 جىلدىعىنا وراي نورفولك اسكەري-تەڭىز بازاسىندا سويلەگەن سوزىندە مالىمدەدى.
ترامپ UFC باسشىسى دانا ۋايتتى جاقىن دوسى دەپ سانايدى جانە بۇل سپورت ءتۇرىنىڭ جانكۇيەرلەرىن ءوزىنىڭ ساياسي ەلەكتوراتىنا جاتقىزادى.
ۋايت Sports Business Journal باسىلىمىنا UFC ءىس-شارادان كەيىن اق ءۇيدىڭ وڭتۇستىك كوگالىنداعى ءشوپتى اۋىستىرۋ ءۇشىن 70 مىڭ دوللار جۇمسايتىنىن حابارلادى.
ۋايت سونىمەن قاتار اق ۇيدەگى جارىسقا قاتىساتىن سپورتشىلار رينگكە ترامپتىڭ دوعال كابينەتىنەن شىعاتىنىن، ودان كەيىن «وكتاگونعا» 5 مىڭ كورەرمەننىڭ الدىنا باراتىنىن حابارلادى.
- ءسىز مۇنىڭ ەڭ جامان جەرى نە ەكەنىن بىلەسىز بە؟ سپورتشىلار جەكپە-جەككە شىنىمەن دە دوعال كابينەتتەن شىعادى، - دەدى UFC پرەزيدەنتى.
كونور ماكگرەگور كەشتىڭ باستى قاتىسۋشىلارىنىڭ ءبىرى بولماق. يرلانديالىقتىڭ UFC دەگى سوڭعى جەكپە-جەگى 2021 -جىلدىڭ شىلدەسىندە بولدى، سول كەزدە ول ءوزىنىڭ قارسىلاسى داستين پورەدەن جەڭىلىپ قالدى.
وسى اپتانىڭ باسىندا ماكگرەگور ءوزىنىڭ UFC گە كوپتەن كۇتكەن قايتا ورالۋ ماسەلەسى «شەشىلگەنىن» جانە اق ۇيدە جەكپە-جەك وتكىزۋگە دايىندالىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
ەندى ماكگرەگور ۋايت ەكەۋى مايكل چەندلەرگە قارسى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن جانە ونىڭ قايتىپ ورالۋ شارتتارىن كەلىسكەنىن اتاپ ءوتتى.
