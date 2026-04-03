ترامپ: اق ۇيدە تەڭدەسى جوق جاڭا سالتانات زالى سالىنادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اق ءۇي اۋماعىندا جاڭا سالتانات زالىنىڭ قۇرىلىسى باستالاتىنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى ول Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا جازدى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ۇلتتىق استانانى جوسپارلاۋ جونىندەگى كوميسسيا جوبانى باسىم داۋىسپەن قولداعان. داۋىس بەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا كومييسسيانىڭ 8 مۇشەسى جوبانى ماقۇلداپ، بىرەۋى قارسى داۋىس بەرگەن. ترامپ سەناتور رەند پولدىڭ دا جوبانى قولداپ داۋىس بەرگەنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى بۇل باستامانى اق ءۇي تاريحىنداعى كوپتەن كۇتكەن جوبالاردىڭ ءبىرى دەپ باعالادى.
- 150 جىلدان استام ۋاقىت بويى ا ق ش پرەزيدەنتتەرى رەسمي قابىلداۋلار، مەملەكەتتىك ساپارلار جانە قازىرگى كەزەڭدەگى ۇلىقتاۋ راسىمدەرىن وتكىزۋگە ارنالعان كەڭ سالتانات زالى بولعانىن ارمانداپ كەلدى. بۇل كوپتەن كۇتكەن جوبانى ىسكە قوسقان العاشقى پرەزيدەنت بولۋ - مەن ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە، - دەپ جازدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
ترامپ قۇرىلىس جۇمىستارى بەلگىلەنگەن مەرزىمدە جانە جوسپارلانعان بيۋدجەت شەڭبەرىندە جۇرگىزىلىپ جاتقانىن مالىمدەدى. سونداي-اق جاڭا نىسان تولىق اياقتالعان سوڭ الەمدەگى ەڭ ۇلكەن ءارى ەڭ كوركەم سالتانات زالدارىنىڭ بىرىنە اينالىپ، اق ءۇيدىڭ تاريحي كەلبەتىن تولىقتىرا تۇسەتىنىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، ۆاشينگتوندا اق ءۇي قوناقتارى ءۇشىن جەراستى قاۋىپسىزدىك بەكەتى سالىناتىنىن جازدىق.