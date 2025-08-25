ترامپ امەريكالىق ABC جانە NBC تەلەارنالارىنىڭ ليسەنزيالارىن قايتارىپ الۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM- ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ امەريكالىق ABC پەن NBC تەلەكومپانيالارىنىڭ ليسەنزيالارىن قايتارىپ الۋ كەرەكتىگىن ايتتى.
بۇل تۋرالى اق ءۇيدىڭ باسشىسى ءوزىنىڭ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا جازدى.
- ABC پەن NBC Fake News ەڭ ناشار تەلەارنالار جانە ولار ماعان كۇندە 97 پايىز جاعىمسىز جاڭالىق جەتكىزەدى. ەگەر جاعداي وسىنداي بولسا، وندا ولار دەموكراتيالىق پارتيانىڭ بولىگى سانالادى. فەدەرالدى كوميسسيا ولاردىڭ ليسەنزياسىن قايتارىپ الۋى كەرەك. مەن بۇنى تولىقتاي قولدايمىن، سەبەبى جالعان اقپارات تاراتاتىن اتالعان تەلەارنالار مەملەكەتكە قاۋىپ تۋدىرىپ وتىر، - دەپ جازدى ترامپ.
ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ پىكىرىنشە، رەسپۋبليكالىقتار مەن كونسەرۆاتورلاردىڭ قىزمەتىنە دۇرىس باعا بەرمەگەنى ءۇشىن اتالعان تەلەارنالاردى ليسەنزياسىنان ايىرۋ كەرەك نەمەسە بۇل ارنالار ەڭ قىمبات ەفيردى پايدالانۋ مۇمكىندىگىنە يە بولعانى ءۇشىن قوماقتى اقشا تولەۋ كەرەك.
- ادىلەتسىز جۋرناليستيكانى ىنتالاندىرماي، كەرىسىنشە قۇرتۋ كەرەك، - دەدى ترامپ.
بۇعان دەيىن ترامپ مەكسيكامەن اراداعى قابىرعانى قارا تۇسكە بوياپ تاستاۋدى بۇيىرعان بولاتىن.