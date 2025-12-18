ترامپ امەريكا حالقىنا جولداۋىندا نە تۋرالى ايتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بۇگىن حالىققا ۇندەۋ جىبەرىپ، وندا ءوز باسقارۋى كەزىندە قول جەتكىزىلگەن ەكونوميكالىق جەتىستىكتەر تۋرالى باياندادى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
دونالد ترامپ ءوز سوزىندە دجو بايدەن، ميگرانتتار جانە ترانسگەندەرلەردىڭ سىنالۋىنا ەرەكشە نازار اۋدارىپ، «ون ءبىر اي بۇرىن مەن ءبىر رەتسىزدىكتى مۇراعا الدىم، ەندى تارتىپكە كەلتىرەمىن، جانە جاقىن ارادا ەلىمىز بۇرىنعىدان دا كۇشتى بولادى» دەپ اتاپ ءوتتى.
ترامپتىڭ مالىمدەۋىنشە، بايدەن اكىمشىلىگى تۇسىندا كولىك باعالارى 22-30 پايىز، بەنزين باعاسى 30-50 پايىز، قوناق ءۇي باعالارى 37 پايىزعا جانە اۋە بيلەتتەرىنە باعالار 31 پايىزعا وسكەن. ترامپ اكىمشىلىگى ولاردى ازايتۋ ءۇشىن شارالار قابىلداپ جاتىر.
ترامپ ءوزىنىڭ الدىنداعى پرەزيدەنت دجو بايدەننىڭ اكىمشىلىگى كەزىندە ا ق ش-قا ميلليونداعان زاڭسىز يمميگرانتتار كەلگەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىزدىڭ شەكارامىز اشىق بولدى، سوندىقتان 25 ميلليون ادامنان تۇراتىن ارميا ەلىمىزگە باسىپ كىردى. ولاردىڭ كوپشىلىگى تۇرمەلەر، تەرگەۋ اباقتىلارى، پسيحياتريالىق اۋرۋحانالار جانە پسيحياتريالىق مەكەمەلەردەن بوساتىلدى، - دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
پرەزيدەنت ميگرانتتاردىڭ جۇمىس ورىندارىن العانىن، ەندى ولاردى امەريكالىق جۇمىسشىلارعا قايتارۋدى كوزدەگەنىن العا تارتىپ، «زاڭسىز يمميگرانتتار امەريكالىق جۇمىس ورىندارىن ۇرلادى» دەپ مالىمدەدى.
ترامپ ميننەسوتانىڭ سومالي قاۋىمداستىعىن سىنعا الدى.
- ميننەسوتاعا قاراڭىزدارشى، وندا سوماليلىكتەر شتات ەكونوميكاسىن باسىپ الىپ، ميننەسوتادان جانە ا ق ش-تان ميللياردتاعان دوللار ۇرلادى. ءبىز مۇنى توقتاتامىز، - دەدى دونالد ترامپ.
ترامپ دەموكراتتاردى دەنساۋلىق ساقتاۋ شىعىندارىنىڭ وسكەنى ءۇشىن كىنالادى.
- دەموكراتتار قازىر ساقتاندىرۋ جارنالارىن كۇرت ارتتىرۋدى تالاپ ەتىپ وتىرعانى كورىپ وتىرسىزدار، ولار ارتتىرۋدى قالايدى جانە بۇل ولاردىڭ كىناسى. بۇل رەسپۋبليكاشىلداردىڭ كىناسى ەمەس، - دەپ اتاپ ءوتتى دونالد ترامپ.
ترامپ ەكونوميكا سالاسىندا ا ق ش-تا شەتەلدىك ينۆەستيتسيالار 18 تريلليون دوللاردى قۇرايتىنىن جەتكىزدى.
- مەن قۇراما شتاتتارعا رەكوردتىق 18 تريلليون دوللار ينۆەستيتسيانى قامتاماسىز ەتتىم، - دەد ول.
ەلدىڭ ەكونوميكالىق جاعدايى بۇرىنعىدان جاقسى، بۇل كوبىنەسە تاريفتىك ساياساتتىڭ ارقاسىندا بولىپ وتىر.
- بۇل جەتىستىككە كوبىنەسە باسقا ەلدەر ونداعان جىلدار بويى بىزگە قارسى ءساتتى قولدانعان تاريفتەردىڭ ارقاسىندا قول جەتكىزىلدى، ءبىراق بۇل قازىر وتكەننىڭ ەنشىسىندە، - دەپ حابارلادى دونالد ترامپ.
ترامپ كەلەسى كوكتەمدە «تاريحتاعى ەڭ ءىرى سالىق قايتارۋ ماۋسىمى بولاتىنىن» مالىمدەدى.
ترامپ 1776 -جىلى ا ق ش قۇرىلۋىنىڭ 250 -جىلدىعىنا وراي 1776 دوللار كولەمىندە روجدەستۆولىق بونۋستىق چەك الاتىن 1450000 نان استام اسكەري قىزمەتشىگە «اسكەري ديۆيدەند» تۋرالى جاريالادى.
- چەكتەر كەلە جاتىر. بۇعان ءبىزدىڭ اسكەريلەرىمىزدەن ارتىق ەشكىم لايىق ەمەس. مەن بارلىعىن قۇتتىقتايمىن، - دەدى دونالد ترامپ.
ترامپ سونىمەن قاتار ءوزىنىڭ باسشىلىعىمەن قارۋلى كۇشتەردە «جاڭادان كەلگەندەردىڭ رەكوردتىق سانى» تۋرالى جاريالادى. پرەزيدەنت دجو بايدەننىڭ تۇسىندا «قارۋلى كۇشتەرىمىزدىڭ تاريحىنداعى» جىلدىق اسكەرگە شاقىرۋدىڭ «ەڭ ناشار» كورسەتكىشتەرىنىڭ ءبىرى بايقالعانىن اتاپ ءوتتى.
ا ق ش پرەزيدەنتى ەكونوميكالىق جەتىستىكتەردەن باسقا يمميگراتسيا، قىلمىس، ايەلدەر قۇقىقتارى، دەنساۋلىق ساقتاۋ شىعىندارى، فەدەرالدى بيۋروكراتيانى قىسقارتۋ جانە باسقا دا كوپتەگەن ماسەلەلەر بويىنشا جەتىستىكتەر تۋرالى حابارلادى.
بۇعان دەيىن ترامپ جەتى ەلدىڭ ازاماتتارىنا ا ق ش-قا كىرۋگە تىيىم سالعانىن جازعان ەدىك.