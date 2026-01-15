ترامپ العاش رەت ۆەنەسۋەلانىڭ ۋاقىتشا پرەزيدەنتىمەن سويلەستى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دەلسي رودريگەسپەن «كەرەمەت» اڭگىمەلەسكەنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ەكى كوشباسشى دا ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو بيلىكتەن كەتكەننەن كەيىنگى العاشقى تەلەفون ارقىلى بايلانىستى جوعارى باعالادى.
- بۇگىن تاڭەرتەڭ مەن ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى دەلسي رودريگەسپەن تاماشا اڭگىمەلەستىم. ءبىز ۆەنەسۋەلانىڭ تۇراقتانۋى مەن قالپىنا كەلۋىنە كومەكتەسۋدە ۇلكەن جەتىستىكتەرگە جەتىپ جاتىرمىز. ءبىز مۇناي، مينەرالدار، ساۋدا جانە، ارينە، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك سياقتى كوپتەگەن تاقىرىپتاردى تالقىلادىق. ا ق ش پەن ۆەنەسۋەلا اراسىنداعى بۇل سەرىكتەستىك بارلىعى ءۇشىن اسەرلى بولادى. ۆەنەسۋەلا جاقىن ارادا قايتادان كەرەمەت جانە گۇلدەنگەن ەلگە اينالادى، مۇمكىن بۇرىنعىدان دا گۇلدەنە تۇسەدى، - دەدى دونالد ترامپ Truth Social ارناسىندا.
رودريگەس سىپايى اڭگىمە بارىسىندا كوپتەگەن ماسەلەلەر تالقىلانعانىن اتاپ ءوتتى.
- مەن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن ءوزارا قۇرمەت اتموسفەراسىندا سويلەستىم، ونىڭ بارىسىندا ءبىز حالىقتارىمىزدىڭ يگىلىگى ءۇشىن ەكىجاقتى كۇن ءتارتىبىن، سونداي-اق ۇكىمەتتەرىمىز اراسىنداعى شەشىلمەگەن ماسەلەلەردى تالقىلادىق، - دەپ حابارلادى دەلسي رودريگەس X الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
بۇعان دەيىن ۆەنەسۋەلانىڭ مۇناي ۇڭعىمالارىن قايتا اشىپ، شيكى مۇناي ەكسپورتىن قالپىنا كەلتىرىپ جاتقانى حابارلانعان بولاتىن.