ترامپ اكىمشىلىگى ستۋدەنتتەر مەن جۋرناليستەر ءۇشىن ۆيزا ءتارتىبىن كۇشەيتەدى
استانا. قازاقپارات - 27- تامىزدا جاريالانعان ۇكىمەت ۇسىنىسىنا سايكەس، ا ق ش شەتەلدىك ستۋدەنتتەر مەن جۋرناليستەردىڭ ەلدە بولۋ مەرزىمىنىڭ ۇزاقتىعىن قىسقارتۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
بۇل شارا دونالد ترامپتىڭ ەلدەگى زاڭسىز ميگراتسيامەن كۇرەسۋ بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقان اۋقىمدى باعدارلاماسىنىڭ ءبىر بولىگى، دەپ حابارلايدى The Nation.
ىشكى قاۋىپسىزدىك دەپارتامەنتى (DHS) شەتەلدىك ستۋدەنتتەرگە F ۆيزاسىن، الماسۋ باعدارلاماسىنا قاتىسۋشىلارعا J ۆيزاسىن جانە باسپا ءسوز وكىلدەرىنە I ۆيزاسىن بەرۋ ەرەجەلەرىن قاتايتۋدى قاراستىرۋدا.
ۇسىنىلىپ وتىرعان وزگەرىستەرگە سايكەس، ستۋدەنتتىك جانە الماسۋ ۆيزاسى يەلەرىنىڭ ەلدە بولۋ ۇزاقتىعى ءتورت جىلمەن شەكتەلىپ، جۋرناليستەردىڭ ەلدە 240 كۇننەن اسپايتىن، ال قىتاي تىلشىلەرىنىڭ 90 كۇن عانا بولۋى قاراستىرىلعان.
ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، 2024 -جىلى ەلدە F ۆيزاسى بويىنشا شامامەن 1,6 ميلليون حالىقارالىق ستۋدەنت، 355000 گە جۋىق تاجىريبە الماسۋشى جانە 13000 ب ا ق وكىلدەرى بولعان.
ترامپ اكىمشىلىگى ۇسىنىلعان ەرەجەدەگى وزگەرتۋلەر ۆيزا يەلەرىن ا ق ش- تا بولعان كەزدە جاقسىراق «باقىلاۋ» ءۇشىن قاجەت ەكەنىن ايتتى.
بۇعان دەيىن ا ق ش كوممەرتسيالىق جۇك كولىگى جۇرگىزۋشىلەرىنە جۇمىس ۆيزاسىن توقتاتقانى تۋرالى حابارلانعان بولاتىن.
ا ق ش ەلشىلىگى قازاقستاندىقتارعا ۆيزانىڭ قولدانىلۋ مەرزىمى تۋرالى تۇسىنىكتەمە بەردى.