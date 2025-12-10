ترامپ اكىمشىلىگى 85000 ۆيزانىڭ كۇشىن جويدى
استانا. KAZINFORM - ترامپ اكىمشىلىگى قاڭتار ايىنان بەرى بارلىق ساناتتاعى 85000 ۆيزانىڭ كۇشىن جويدى. بۇل وتكەن جىلعىدان ەكى ەسە كوپ، دەپ حابارلايدى CNN.
ۆيزالاردى قايتارىپ الۋعا ماس كۇيدە كولىك جۇرگىزۋ، شابۋىل جاساۋ جانە ۇرلىق سياقتى قۇقىق بۇزۋشىلىقتار سەبەپ بولدى. ونىڭ 8000 نان استامى ستۋدەنتتەر ۆيزاسى.
تامىز ايىندا مەملەكەتتىك دەپارتامەنت وكىلى ا ق ش ۆيزاسى بار 55 ميلليوننان استام شەتەلدىك ازاماتتى «ۇزدىكسىز تەكسەرۋ» ساياساتىن ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن مالىمدەدى.
سونداي-اق، مەملەكەتتىك دەپارتامەنت ءوتىنىش بەرۋشىنىڭ ۆيزا الۋعا قۇقىلى ەمەس ەكەندىگى تۋرالى دالەل بولعان جاعدايدا، سونىڭ ىشىندە ەلدە مەرزىمىنەن بۇرىن بولۋ، قىلمىستىق ارەكەت، قوعامدىق قاۋىپسىزدىككە قاۋىپ ءتوندىرۋ، كەز كەلگەن تەرروريستىك ارەكەتكە قاتىسۋ نەمەسە تەرروريستىك ۇيىمدى قولداۋ تۋرالى دالەلدەر بولعان جاعدايدا، كەز كەلگەن ۋاقىتتا ۆيزانى قايتارىپ الا الاتىنى اتالىپ ءوتتى.
جاڭا ەرەجەلەرگە سايكەس، ۇمىتكەرلەر ىرىكتەۋ پروتسەسىنىڭ بولىگى رەتىندە الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى پروفيلدەرىن جاريا ەتۋى ءتيىس.
بۇعان دەيىن ا ق ش شەتەلدىك تۋريستەردىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى اككاۋنتتارىن ىرىكتەۋدى جوسپارلاپ وتىرعانى حابارلانعان بولاتىن.