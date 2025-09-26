ترامپ ۆاشينگتوندا ءولىم جازاسىنا كەسۋگە رۇقسات بەردى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆاشينگتوندا كىسى ءولتىردى دەپ ايىپتالعانداردى ءولىم جازاسىنا كەسۋدى كوزدەيتىن جارلىققا قول قويدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
پرەزيدەنت ديرەكتيۆاسى ۆاشينگتوننىڭ باس پروكۋرورى مەن وكرۋگتىك پروكۋرورىنا ا ق ش استاناسىنداعى اسا اۋىر قىلمىستاردىڭ الدىن الۋ جانە جازالاۋ ءۇشىن فەدەرالدى ءولىم جازاسى تۋرالى زاڭداردى تولىعىمەن ورىنداۋدى تاپسىرادى، دەپ حابارلايدى اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قۇجاتتا فەدەرالدى پروكۋرورلار ءىستىڭ ءمان-جايىن انىقتايتىن بولسا، كولۋمبيا وكرۋگىندە ءولىم جازاسىنا كەسىلۋى كەرەكتىگى ايتىلعان. سونىمەن قاتار، باس پروكۋرور مەن وكرۋگ پروكۋرورىنا ۆاشينگتوندا ءولىم جازاسى قاراستىرىلعان قىلمىس ءۇشىن فەدەرالدى يۋريسديكتسيانى بارىنشا ارتتىرۋ تاپسىرىلدى.
كەيبىر ساياساتكەرلەردىڭ، زاڭگەرلىك ساراپشىلاردىڭ جانە ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمداردىڭ قارسىلىعىنا قاراماستان، پرەزيدەنت ترامپ 14164-جارلىققا قول قويىپ، قىزمەتتەگى العاشقى كۇنىنەن باستاپ فەدەرالدى ءولىم جازاسىن دۇرىس باسقارۋدى قالپىنا كەلتىرۋدى باستى مىندەت ەتىپ قويدى.
- كولۋمبيا وكرۋگىنىڭ سوڭعى جىلدارداعى ساليقالى ساياساتى تۇرعىنداردىڭ، كەلۋشىلەردىڭ جانە فەدەرالدى مەكەمەلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە ءقاۋىپ توندىرەتىن قىلمىستىڭ وسۋىنە اكەلدى. 2024 -جىلى ۆاشينگتونداعى كىسى ءولتىرۋ كورسەتكىشى 100000 تۇرعىنعا شاققاندا 27,3 بولدى - بۇل نيۋ-يوركتەن التى ەسەگە جۋىق، ءتىپتى اتلانتا، چيكاگو جانە كومپتون كورسەتكىشتەرىنەن دە جوعارى، - دەلىنگەن جاڭا جارلىق قۇجاتىندا.
ترامپ اكىمشىلىگى «ەل استاناسى، ۆاشينگتوندى باقىلاۋعا الىپ، ونى قىلمىستان بارىنشا تازارتىپ، الەمدەگى ەڭ كورىكتى استاناعا اينالدىرۋعا» ۋادە بەردى.
- ۆاشينگتوندا كىسى ولتىرگەن قىلمىسكەر ءولىم جازاسىنا كەسىلەدى. ادام نەمەسە پوليتسيا قىزمەتكەرىن، قۇقىق قورعاۋ قىزمەتكەرىن ولتىرگەن ادامدىدى كۇتەتىن جازا - ءولىم، - دەدى ترامپ مەموراندۋمعا قول قويعاننان كەيىن.
ناۋرىزدا پرەزيدەنت ترامپ اۋداننىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن ءال-اۋقاتىن قامتاماسىز ەتۋ، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنىڭ سانىن كوبەيتۋ جانە قالانىڭ ينفراقۇرىلىمىن جاقسارتۋ ءۇشىن جۇمىس توبىن قۇردى.
