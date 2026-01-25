ترامپ ا ق ش- تىڭ ۆەنەسۋەلادا «باعدارسىز» قارۋ قولدانعانىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ New York Post گازەتىنە بەرگەن سۇحباتىندا ا ق ش اسكەري كۇشتەرى ۆەنەسۋەلا كوشباسشىسى نيكولاس مادۋرونى باسىپ الۋ وپەراتسياسى كەزىندە جاڭا قۇپيا قارۋدى قولدانعانىن حابارلادى، دەپ جازدى DW.
اق ءۇي باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، «he Discombobulator» دەپ اتالاتىن بۇل قۇرىلعى قىتاي مەن رەسەي وندىرىسىندەگى ۆەنەسۋەلا اسكەري تەحنيكاسىن ىستەن شىعارۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارعان.
ترامپ CNN تەلەارناسىنا ا ق ش- تىڭ ىشكى قاۋىپسىزدىك مينيسترلىگى «گاۆانا سيندرومى» دەپ اتالاتىن اۋرۋدى تۋدىرۋى مۇمكىن قۇرىلعىنى ساتىپ العانى تۋرالى حابارلاۋ كەزىندە «ديزورەنتاتوردىڭ» پايدا بولۋىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى. العاش رەت 2016-جىلى كۋباداعى ا ق ش ەلشىلىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنەن قۇلاقتىڭ شۋىلى، باس اينالۋ جانە باستىڭ قىسىمى مەن تەربەلىسى تىركەلگەن.
ءبىر تەورياعا سايكەس، سيمپتومدار ميكروتولقىندى ساۋلەلەنۋدىڭ اسەرىنەن تۋىنداۋى مۇمكىن.
مادۋرونى ۇستاۋ وپەراتسياسىنىڭ كۋاگەرلەرى قارۋدىڭ وعاش اسەرىن سيپاتتاعان. ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىنىڭ كۇزەتشىلەرى كەنەتتەن مۇرىندارىنان قان كەتىپ، كەيبىرەۋلەرى قان قۇسقان. كۋاگەرلەردىڭ ءبىرى ونى «وتە كۇشتى دىبىس تولقىنى»، «باس ىشتەن جارىلىپ جاتقانداي اسەر قالدىردى» دەپ سيپاتتادى.
ۆەنەسۋەلا قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، وپەراتسيا كەزىندە 83 ادام قازا تاپقان. ترامپ New York Post گازەتىنە بەرگەن تۇسىنىكتەمەسىندە «ديزورەنتاتور» وپەراتسياسى تۋرالى قوسىمشا مالىمەتتەردى اشۋدان باس تارتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن دونالد ترامپ اق ۇيدە ءبىر جىلداعى جەتىستىكتەرىن باياندادى.