ترامپ ا ق ش- تىڭ جەراستى يادرولىق سىناقتارى تۋرالى سۇراققا جاۋاپ بەرۋدەن جالتاردى
استانا. KAZINFORM - جەراستى يادرولىق سىناقتارىن قايتا باستاۋ تۋرالى سۇراققا اق ءۇي باسشىسى «بۇل تۋرالى جاقىن ارادا بەلگىلى بولادى» دەپ جاۋاپ بەردى. ا ق ش 1992-جىلدان بەرى جارىلىس جاساماعان، دەپ حابارلايدى DW.
جۇما، 31-قازاندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆاشينگتوننىڭ يادرولىق سىناقتاردى قايتا باستايتىنىن مالىمدەدى، ءبىراق يادرولىق جارىلىستار تۋرالى سۇراققا جاۋاپ بەرۋدەن باس تارتتى.
«مەن بۇل تۋرالى ايتپايمىن» دەدى ترامپ ۆاشينگتوننان پالم-بيچكە ۇشقان Air Force One بورتىندا ا ق ش جەراستى يادرولىق سىناقتارىن قايتا باستايتىنى تۋرالى سۇراعان جۋرناليستەرگە.
- بۇل تۋرالى جاقىن ارادا بەلگىلى بولادى، ءبىراق ءيا، ءبىز ءبىراز سىناقتار جۇرگىزەمىز. باسقا ەلدەر دە مۇنى ىستەپ جاتىر. ەگەر ولار مۇنى ىستەيتىن بولسا، ءبىز دە جاسايمىز، - دەدى امەريكالىق كوشباسشى.
ءبىر كۇن بۇرىن ترامپ پەنتاگونعا 33 جىلدىق ۇزىلىستەن كەيىن يادرولىق قارۋدى سىناۋدى باستاۋدى تاپسىرعانىن مالىمدەدى.
«باسقا ەلدەر سىناق باعدارلامالارىن جۇرگىزىپ جاتقاندا، مەن قورعانىس مينيسترلىگىنە يادرولىق قارۋىمىزدى تەڭدىك نەگىزدە سىناقتان وتكىزۋدى تاپسىردىم. بۇل پروتسەسس دەرەۋ باستالادى» دەپ جازدى ول 30-قازاندا TruthSocial الەۋمەتتىك مەديا پلاتفورماسىندا. اق ءۇي باسشىسى امەريكا قۇراما شتاتتارىندا «باسقا ەلدەرگە قاراعاندا يادرولىق قارۋ كوپ» ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
امەريكا قۇراما شتاتتارى 1992-جىلدان بەرى اۋقىمدى يادرولىق قارۋ سىناعىن وتكىزگەن جوق. ۆاشينگتون 1996-جىلعى يادرولىق سىناقتارعا جاپپاي تىيىم سالۋ تۋرالى شارتقا قول قويدى، ءبىراق ونى راتيفيكاتسيالاعان جوق. سودان بەرى امەريكا قۇراما شتاتتارى نيەۆادا سىناق پوليگونىندا سۋبكريتيكالىق جەراستى يادرولىق سىناقتارىن وتكىزىپ كەلەدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆەنەسۋەلاداعى اسكەري نىساندارعا سوققى بەرۋدى تاپسىرعانى تۋرالى ب ا ق حابارلامالارىن جوققا شىعارعان بولاتىن.