ترامپ ا ق ش- تاعى ينفلياتسيانى جەڭگەنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ دەترويت ەكونوميكالىق كلۋبىندا سويلەگەن سوزىندە ا ق ش تاريحىنداعى ەڭ كۇشتى جانە ەڭ جىلدام ەكونوميكالىق ورلەۋ تۋرالى جاريالادى، دەپ حابارلايدى NDTV.
اق ءۇي باسشىسى ءوز اكىمشىلىگىندە قارقىندى ءوسىم، ونىمدىلىكتىڭ، ينۆەستيتسيالاردىڭ ارتۋى، تابىستىڭ ءوسۋى جانە ينفلياتسيانى جەڭۋ بايقالىپ وتىرعانىن حابارلادى. يمپورتتىق تاۋارلارعا، اسىرەسە اۆتوموبيلدەرگە ەنگىزىلگەن جوعارى باج سالىعى بارلىق سالالاردا ينۆەستيتسيالاردىڭ رەكوردتىق وسىمىنە جانە جالاقىنىڭ وسۋىنە اكەلدى.
- امەريكالىق كولىك وندىرۋشىلەر قازىر 70 ميلليارد دوللاردان استام جاڭا ينۆەستيتسيا الىپ جاتىر، بۇل اقشانىڭ كوپ بولىگى الەمنىڭ اۆتوموبيل استاناسى دەترويتقا ءتۇسىپ وتىر، - دەپ حابارلادى دونالد ترامپ.
ترامپ تاريفتىك ساياساتقا قاتىستى سوزىندە ونىڭ ايتارلىقتاي قارجىلىق پايدا اكەلگەنىن مالىمدەدى.
- ول قۇراما شتاتتار قازىناسىنا جۇزدەگەن ميلليارد دوللار اكەلدى، ينفلياتسيانى تەجەۋگە كومەكتەستى جانە فەدەرالدى بيۋجەت تاپشىلىعىن تاڭقالارلىق %27 عا ازايتتى جانە بۇل قىسقا مەرزىمدە عانا بولدى، - دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
ترامپ سىنشىلاردىڭ تاريفتىك ساياساتقا قاتىستى بارلىق بولجامى ورىندالماعانىن اتاپ ءوتتى.
- فاكتىلەر تاريفتەردى امەريكالىق تۇتىنۋشىلار تولەپ وتىرماعانىن سەنىمدى تۇردە دالەلدەدى. ولاردى شەتەلدەر مەن دەلدالدار تولەپ وتىر. «ساراپشىلار» دەلىنەتىندەردىڭ 100 پايىز قاتەلەسكەنى، ال ترامپتىڭ ايتقانى دۇرىس بولعانى كەزەكتى رەت دالەلدەندى، - دەپ اتاپ ءوتتى اق ءۇي باسشىسى.
ترامپ سايلاۋالدى ۋادەلەرىن ورىنداعانىن مالىمدەدى.
- سوڭعى 12 ايدا مەن 2024-جىلى سىزدەرگە وسىندا بەرگەن ۋادەلەرىمنىڭ بارلىعىن دەرلىك ورىندادىم. مەن سىزگە امەريكا تاريحىنداعى ەڭ ءىرى سالىق جەڭىلدىگىن ۇسىندىم، - دەپ قوستى دونالد ترامپ.
بايدەن اكىمشىلىگىن سىنعا العان ترامپ ءوز اكىمشىلىگى امەريكانىڭ ساۋدا تەڭگەرىمسىزدىگىن كۇرت تومەندەتكەنىن مالىمدەدى.
- بايدەن تۇسىندا ءبىز تاريحتاعى ەڭ ۇلكەن ساۋدا تاپشىلىعىنا تاپ بولدىق، جىل سايىن 1 تريلليون دوللاردان استام شىعىنعا ۇشىرادىق. ءبىز بۇل ۇلكەن ساۋدا تاپشىلىعىن قىسقا مەرزىمدە 62 پايىزعا ازايتتىق، - دەپ اتاپ ءوتتى ا ق ش پرەزيدەنتى.
شەتەلدىك ينۆەستيتسيالارعا قاتىستى ترامپ: «بايدەن اكىمشىلىگىنىڭ ءتورت جىلىندا ولار ا ق ش- قا 1 تريلليون دوللاردان از جاڭا ينۆەستيتسيا تارتتى. ءبىر جىلدان از ۋاقىت ىشىندە مەن بۇكىل الەمنەن 18 تريلليون دوللاردان استام ينۆەستيتسيا تارتتىم - بۇل كەز كەلگەن ەل ءۇشىن رەكوردتىق كورسەتكىش، - دەدى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت دونالد ترامپ رەسپۋبليكاشىلدارعا بيىلعى ارالىق سايلاۋدا كونگرەستى باقىلاۋدا ۇستاي الماسا، دەموكراتتار وعان تاعى دا يمپيچمەنت جاريالايتىنىن ەسكەرتكەنىن جازعان ەدىك.