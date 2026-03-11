ترامپ ا ق ش-تا سوڭعى 50 جىلداعى العاشقى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى سالىناتىنىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش-تا 50 جىلدان كەيىن العاشقى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى سالىنادى. جوبانى تەحاس شتاتىنىڭ براۋنسۆيلل قالاسىنداعى America First Refining كومپانياسى جۇزەگە اسىرادى. بۇل تۋرالى دونالد ترامپ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە حابارلادى.
ينۆەستيسيا شامامەن 300 ميلليارد دوللارعا باعالاندى. جوباعا ءۇندىستاندىق سەرىكتەستەر، سونىڭ ىشىندە ەڭ ءىرى جەكە ەنەرگەتيكالىق كومپانيا Reliance قاتىسادى. جاڭا مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى ا ق ش نارىعىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە مۇناي ونىمدەرىن ەكسپورتتاۋعا باعىتتالۋى ءتيىس.
- امەريكا شىنايى ەنەرگەتيكالىق ۇستەمدىككە ورالىپ كەلەدى، - دەپ مالىمدەدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
زاۋىتتىڭ ىسكە قوسىلۋى ا ق ش-تا ەنەرگيا ءوندىرىسىن ارتتىرادى، مىڭداعان جۇمىس ورنىن اشادى جانە وڭتۇستىك تەحاس ايماعىنا ايتارلىقتاي ەكونوميكالىق پايدا اكەلۋى ءتيىس.
- براۋنسۆيلل پورتىنداعى جاڭا مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى ا ق ش نارىقتارىن قامتاماسىز ەتەدى، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىمىزدى نىعايتادى، امەريكالىق ەنەرگيا ءوندىرىسىن ارتتىرادى، ميللياردتاعان دوللار ەكونوميكالىق پايدا اكەلەدى جانە الەمدەگى ەڭ تازا مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنا اينالادى، - دەدى ترامپ.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، مۇناي باعاسى G7 ەلدەرىنىڭ ( ۇلى بريتانيا، گەرمانيا، يتاليا، كانادا، فرانسيا، جاپونيا جانە ا ق ش-تان تۇراتىن حالىقارالىق كلۋب) مۇناي قورلارىن بوساتۋعا دايىن بولۋىنا بايلانىستى تومەندەپ جاتىر.
بۇعان دەيىن ساۋد ارابياسىنىڭ ەڭ ءىرى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنداعى جۇمىس درون شابۋىلىنا بايلانىستى توقتاتىلعان بولاتىن.
سونىمەن قاتار كۋۆەيت تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىسقا بايلانىستى مۇناي ءوندىرىسىن قىسقارتتى.