ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:51, 21 - قازان 2025 | GMT +5

    ترامپ ا ق ش-تا جەتىلدىرىلگەن قارۋ-جاراق بارىن ايتتى

    استانا. KAZINFORM - امەريكا پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ا ق ش- تىڭ ارسەنالىندا كوپشىلىككە بار-جوعى بەلگىسىز بولىپ قالاتىن جەتىلدىرىلگەن قارۋ-جاراق جۇيەلەرىنىڭ بار ەكەنىن جاريالادى. بۇل تۋرالى ت ا س س اگەنتتىگى جازدى.

    Трамп Зеленский мен Путинге келісімге келуді ұсынды
    Фото: armenpress

    اق ۇيدە اۆستراليا پرەمەر-ءمينيسترى ەنتوني البانەسپەن كەزدەسۋدىڭ الدىندا جۋرناليستەر ترامپتان ا ق ش قىتايدان ونداعان جىلدار بويى ارتتا قالۋى مۇمكىن دەگەن بولجامدارعا تۇسىنىكتەمە بەرۋىن سۇرادى.

    - ءسىز قاجەتسىز گازەتتەردى وقىپ ءجۇرسىز. … ءبىز قىتايدان اسكەري جاعىنان الدەقايدا وزىپ كەتتىك. امەريكا قۇراما شتاتتارى قارۋ- جاراقتىڭ بارلىق تۇرلەرى بويىنشا ولاردان الدەقايدا الدا. ولار تەك كەمەنى كوپتەپ شىعارادى. مۇنى ءبىز دە جاسايمىز جانە قۋىپ جەتەمىز، - دەدى ول.

    ترامپ سونىمەن قاتار قازىر جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىنىڭ وتە ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    ەسكە سالايىق، دونالد ترامپ كولۋمبياعا قارجىلاي كومەكتى توقتاتتى.

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار