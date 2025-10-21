ترامپ ا ق ش-تا جەتىلدىرىلگەن قارۋ-جاراق بارىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - امەريكا پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ا ق ش- تىڭ ارسەنالىندا كوپشىلىككە بار-جوعى بەلگىسىز بولىپ قالاتىن جەتىلدىرىلگەن قارۋ-جاراق جۇيەلەرىنىڭ بار ەكەنىن جاريالادى. بۇل تۋرالى ت ا س س اگەنتتىگى جازدى.
اق ۇيدە اۆستراليا پرەمەر-ءمينيسترى ەنتوني البانەسپەن كەزدەسۋدىڭ الدىندا جۋرناليستەر ترامپتان ا ق ش قىتايدان ونداعان جىلدار بويى ارتتا قالۋى مۇمكىن دەگەن بولجامدارعا تۇسىنىكتەمە بەرۋىن سۇرادى.
- ءسىز قاجەتسىز گازەتتەردى وقىپ ءجۇرسىز. … ءبىز قىتايدان اسكەري جاعىنان الدەقايدا وزىپ كەتتىك. امەريكا قۇراما شتاتتارى قارۋ- جاراقتىڭ بارلىق تۇرلەرى بويىنشا ولاردان الدەقايدا الدا. ولار تەك كەمەنى كوپتەپ شىعارادى. مۇنى ءبىز دە جاسايمىز جانە قۋىپ جەتەمىز، - دەدى ول.
ترامپ سونىمەن قاتار قازىر جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىنىڭ وتە ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالايىق، دونالد ترامپ كولۋمبياعا قارجىلاي كومەكتى توقتاتتى.