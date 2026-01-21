ترامپ: ا ق ش- تا ەشكىم بىلمەيتىن «كەرەمەت قارۋ» بار
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ەلدىڭ ارسەنالىندا كوپشىلىككە بەيمالىم «وتە قۋاتتى قارۋ» بار ەكەنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى ول News Nation تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
سۇحبات بارىسىندا جۇرگىزۋشى امەريكالىق اسكەري كۇشتەردىڭ ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىن ۇستاۋ كەزىندە دىبىستىق قارۋ قولدانعانى جونىندەگى اقپاراتقا پىكىر ءبىلدىرۋىن سۇراعان.
الايدا ترامپ بۇل سۇراققا ناقتى جاۋاپ بەرمەي، ا ق ش- تا قۇپيا قارۋ بارىن تۇسپالدادى.
بىزدە ەشكىم بىلمەيتىن قارۋ بار. مۇمكىن، بۇل تۋرالى ايتپاعان دۇرىس شىعار. ءبىراق ا ق ش- تا تاڭعالارلىق قارۋ بار، - دەدى پرەزيدەنت.
ەسكە سالايىق، 2025-جىلعى جەلتوقساندا ا ق ش ۆەنەسۋەلا اۋماعىندا ارنايى وپەراتسيا جۇرگىزىپ، ەل پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو مەن ونىڭ جۇبايىن ەل استاناسى كاراكاستا ۇستاعان ەدى. كەيىن مادۋرو نيۋ-يوركتەگى برۋكلين تەرگەۋ يزولياتورىنا جەتكىزىلگەنى حابارلاندى.
سونىمەن قاتار ول «ا ق ش- تىڭ بارلىق جاۋلارىنا» ۆەنەسۋەلاداعىداي وپەراتسيا جۇرگىزىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى «دونالد ترامپسىز ناتو بۇگىندە مۇلدە بولماس ەدى» دەپ مالىمدەگەن ەدى.