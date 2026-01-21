ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:43, 21 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ترامپ: ا ق ش- تا ەشكىم بىلمەيتىن «كەرەمەت قارۋ» بار

    استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ەلدىڭ ارسەنالىندا كوپشىلىككە بەيمالىم «وتە قۋاتتى قارۋ» بار ەكەنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى ول News Nation تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.

    Дональд Трамп
    Фото: GLOBAL LOOK PRESS

    سۇحبات بارىسىندا جۇرگىزۋشى امەريكالىق اسكەري كۇشتەردىڭ ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتىن ۇستاۋ كەزىندە دىبىستىق قارۋ قولدانعانى جونىندەگى اقپاراتقا پىكىر ءبىلدىرۋىن سۇراعان.

    الايدا ترامپ بۇل سۇراققا ناقتى جاۋاپ بەرمەي، ا ق ش- تا قۇپيا قارۋ بارىن تۇسپالدادى.

    بىزدە ەشكىم بىلمەيتىن قارۋ بار. مۇمكىن، بۇل تۋرالى ايتپاعان دۇرىس شىعار. ءبىراق ا ق ش- تا تاڭعالارلىق قارۋ بار، - دەدى پرەزيدەنت.

    ەسكە سالايىق، 2025-جىلعى جەلتوقساندا ا ق ش ۆەنەسۋەلا اۋماعىندا ارنايى وپەراتسيا جۇرگىزىپ، ەل پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو مەن ونىڭ جۇبايىن ەل استاناسى كاراكاستا ۇستاعان ەدى. كەيىن مادۋرو نيۋ-يوركتەگى برۋكلين تەرگەۋ يزولياتورىنا جەتكىزىلگەنى حابارلاندى.

    سونىمەن قاتار ول «ا ق ش- تىڭ بارلىق جاۋلارىنا» ۆەنەسۋەلاداعىداي وپەراتسيا جۇرگىزىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.

    بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى «دونالد ترامپسىز ناتو بۇگىندە مۇلدە بولماس ەدى» دەپ مالىمدەگەن ەدى.

    تەگ:
    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار