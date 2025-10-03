ترامپ: ا ق ش ەسىرتكى كارتەلدەرىنە سوعىس جاريالادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اق ءۇي لاڭكەستىك توپ دەپ سانايتىن ەسىرتكى كارتەلدەرىمەن سوعىسىپ جاتقانىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى اكىمشىلىكتىڭ وسى اپتادا كونگرەسكە جىبەرگەن قۇپيا حابارلاماسىندا ايتىلعان.
The Hill مالىمەتىنشە، اق ءۇي باسشىسى وسىلايشا ا ق ش- تىڭ وتكەن ايدا كاريب تەڭىزىندەگى كەمەلەرگە جاساعان اسكەري سوققىسىنا زاڭدى نەگىز بەردى.
كونگرەستىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتتەرىنە جىبەرىلگەن حابارلاماعا سايكەس، ترامپ قۇراما شتاتتاردىڭ «وسى تاعايىندالعان لاڭكەستىك ۇيىمدارمەن حالىقارالىق ەمەس قارۋلى قاقتىعىستا» ەكەنىن انىقتادى.
- پرەزيدەنت قورعانىس مينيسترلىگىنە قارۋلى قاقتىعىس زاڭدارىنا سايكەس ولارعا قارسى وپەراتسيالار جۇرگىزۋدى تاپسىردى، - دەلىنگەن ا ق ش كونگرەسىنىڭ وكىلدەرى العان حابارلامادا.
حابارلامادا قازىر سانكسياعا ۇشىراعان لاڭكەستىك ۇيىم رەتىندە تانىلعان كارتەلدەردىڭ ەشقايسىسى اتالماعان.
سونداي-اق حابارلامادا 15-قىركۇيەكتە بولعان كەمەگە جاسالعان شابۋىلدى - ءۇش ادامنىڭ ولىمىنە اكەلگەن ا ق ش اسكەري كۇشتەرىنىڭ جاقىندا جاريالانعان سوققىسىن اقتاۋ ارەكەتى بايقالادى.
ەسكە سالا كەتسەك، 15-قىركۇيەكتە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كاريب تەڭىزىنىڭ حالىقارالىق سۋلارىندا ەكىنشى كەمەگە سوققى بەرىلگەنىن مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل شاعىن كەمە ۆەنەسۋەلاعا تيەسىلى بولعان جانە ا ق ش- قا ەسىرتكى تاسىمالداپ بارا جاتقان.