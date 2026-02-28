ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:30, 28 - اقپان 2026 | GMT +5

    ترامپ ا ق ش پرەزيدەنتى رەتىندە ءۇشىنشى مارتە سايلانۋعا قۇقىلى ەكەنىن مالىمدەدى

    استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ ا ق ش كونستيتۋتسياسىنا قاراماستان، ءۇشىنشى مەرزىمگە پرەزيدەنت بولۋعا قۇقىعى بار ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.

    Трамп федералды агенттіктерге Anthropic технологиясын қолдануына тыйым салды
    Фото: Report

    - مۇمكىن ءبىز تاعى ءبىر مەرزىمگە قالاتىن شىعارمىز. كەلەسى مەرزىمگە قالعانىمىز دۇرىس پا؟ ءبىزدىڭ بۇعان قۇقىعىمىز بار، ويتكەنى ولار ەكىنشى مەرزىمدە الاياقتىق جاسادى، - دەدى ول كورپۋس كريستيدەگى بىرنەشە مىڭ جاقتاستارىنىڭ الدىندا.

    شاماسى، امەريكاندىق كوشباسشى ءوزى ءىس جۇزىندە مويىنداماعان جانە دەموكرات دجو بايدەن رەسمي تۇردە جەڭىمپاز دەپ جاريالانعان 2020-جىلعى سايلاۋ ناتيجەلەرىن مەڭزەگەن بولۋى كەرەك.

    - ءبىزدىڭ دە مۇنى ىستەۋگە قۇقىعىمىز بار ەدى (ءۇشىنشى مەرزىم – ت ا س س جازباسى)، - دەدى ترامپ.

    سونىمەن بىرگە ول ا ق ش- تىڭ دەموكراتيالىق پارتياسىنىڭ قازىرگى كوپتەگەن كورنەكتى قايراتكەرلەرىن جىندى دەپ اتاپ، پىكىرلەستەردى قاراشا ايىندا وتەتىن ارالىق سايلاۋدا جەڭىسكە جەتۋ ءۇشىن بار كۇش- جىگەرىن سالۋعا شاقىردى. سەناتتىڭ ۇشتەن ءبىر بولىگى جانە بۇكىل وكىلدەر پالاتاسى قايتا سايلانۋى ءتيىس.

    - ولار اقىلسىز. ءبىز ارالىق سايلاۋدا جەڭىسكە جەتۋىمىز كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت دەموكراتتار تۋرالى.

    1951-جىلى قابىلدانعان ا ق ش كونستيتۋتسياسىنا ەنگىزىلگەن 22-تۇزەتۋ پرەزيدەنتتى ەكى مەرزىمگە بيلىك ەتۋدەن شەكتەيدى. دەگەنمەن، ترامپ ءۇشىنشى مەرزىمگە ۇمىتكەر بولۋ مۇمكىندىگىن بىرنەشە رەت كوتەردى. سونىمەن قاتار، ترامپتىڭ بۇرىنعى نەگىزگى ساياسي ستراتەگى ستيۆ بەننون مۇنداي مۇمكىندىك تۋرالى 2025-جىلدىڭ كۇزىندە ايتقان بولاتىن.

    بۇعان دەيىن ترامپ فەدەرالدى مەكەمەلەرگە Anthropic تەحنولوگياسىن قولدانۋىنا تىيىم سالعانى تۋرالى جازدىق.

    تەگ:
    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار