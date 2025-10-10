ق ز
    10 - قازان 2025

    ترامپ: ا ق ش ەۋروپاداعى اسكەر سانىن قىسقارتپايدى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش ەۋروپاداعى اسكەر سانىن قىسقارتپايدى، تەك ولاردىڭ ورنالاسۋىن ءتارتىبىن وزگەرتپەك. بۇل تۋرالى فينليانديالىق ارىپتەسى الەكساندر ستۋببپەن كەزدەسۋىنىڭ الدىندا جۋرناليستارگە سۇحبات بەرگەن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءمالىم ەتتى، دەپ جازادى رەسەيلىك ت ا س س.

    Трамп Испанияның НАТО-дан шығарылуы мүмкін екенін жариялады
    Фото: ANEWZ

    - جوق ارينە، ءبىراق ءبىز ولاردىڭ ورنالاسۋ جۇيەسىن وزگەرتۋىمىز مۇمكىن، - دەدى ترامپ ەۋروپادا ا ق ش اسكەرىنىڭ قىسقارتىلۋىنا قاتىستى ساۋالعا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.

    - ەۋروپادا ءبىزدىڭ اسكەرىمىزدىڭ وتە كوپ ەكەنىن بىلەسىزدەر، سول سەبەپتى ءبىز ولاردىڭ ورنالاسقان جەرىن وزگەرتۋىمىز مۇمكىن، - دەپ قوستى ول.

    ءوز كەزەگىندە وسى كەزدەسۋگە قاتىسىپ وتىرعان ا ق ش- تىڭ اسكەري ءمينيسترى پيت حەگسەت ەۋروپا ەلدەرىنىڭ اسكەر شىعىنىن 2035 -جىلى ىشكى جالپى ءونىمنىڭ 5 پايىزىنا دەيىن جەتكىزۋ تالابى ا ق ش ەۋروپانى ناتو- دا قالدىرىپ بارا جاتىر دەگەندى بىلدىرمەيتىنىن جەتكىزدى.

    - الايدا ءبىز اسكەرىمىزدىڭ قايدا ورنالاسقانىن قاراپ، ا ق ش پەن ءبىزدىڭ ناتو- داعى وداقتاستارىمىز ءۇشىن ولاردىڭ قالاي تۇرعانى ءتيىمدى ەكەنىن سارالاۋىمىزعا بولادى، - دەدى ول.

    2025 -جىلدىڭ ماۋسىمىندا گااگادا وتكەن ناتو سامميتىندە ەۋروپا ەلدەرىنىڭ اسكەري شىعىندارىن 2035 -جىلى ىشكى جالپى ءونىمنىڭ 5 پايىزىنا دەيىن جەتكىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعان. بۇل رەتتە قارجىنىڭ 3,5 پايىزى تىكەلەي قورعانىس سالاسىنا جۇمسالاتىن بولسا، قالعان 1,5 پايىزى اسكەري ارەكەت كەزىندە قولدانىلاتىن ينفراقۇرىلىم نىساندارىن سالۋعا شىعىندالماق.

    وسىعان دەيىن ا ق ش- تىڭ ەسىرتكى كارتەلدەرىنە سوعىس جاريالاعانى تۋرالى جازدىق.

    الەم
