ترامپ: ا ق ش ەۋروپاداعى اسكەر سانىن قىسقارتپايدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش ەۋروپاداعى اسكەر سانىن قىسقارتپايدى، تەك ولاردىڭ ورنالاسۋىن ءتارتىبىن وزگەرتپەك. بۇل تۋرالى فينليانديالىق ارىپتەسى الەكساندر ستۋببپەن كەزدەسۋىنىڭ الدىندا جۋرناليستارگە سۇحبات بەرگەن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءمالىم ەتتى، دەپ جازادى رەسەيلىك ت ا س س.
- جوق ارينە، ءبىراق ءبىز ولاردىڭ ورنالاسۋ جۇيەسىن وزگەرتۋىمىز مۇمكىن، - دەدى ترامپ ەۋروپادا ا ق ش اسكەرىنىڭ قىسقارتىلۋىنا قاتىستى ساۋالعا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
- ەۋروپادا ءبىزدىڭ اسكەرىمىزدىڭ وتە كوپ ەكەنىن بىلەسىزدەر، سول سەبەپتى ءبىز ولاردىڭ ورنالاسقان جەرىن وزگەرتۋىمىز مۇمكىن، - دەپ قوستى ول.
ءوز كەزەگىندە وسى كەزدەسۋگە قاتىسىپ وتىرعان ا ق ش- تىڭ اسكەري ءمينيسترى پيت حەگسەت ەۋروپا ەلدەرىنىڭ اسكەر شىعىنىن 2035 -جىلى ىشكى جالپى ءونىمنىڭ 5 پايىزىنا دەيىن جەتكىزۋ تالابى ا ق ش ەۋروپانى ناتو- دا قالدىرىپ بارا جاتىر دەگەندى بىلدىرمەيتىنىن جەتكىزدى.
- الايدا ءبىز اسكەرىمىزدىڭ قايدا ورنالاسقانىن قاراپ، ا ق ش پەن ءبىزدىڭ ناتو- داعى وداقتاستارىمىز ءۇشىن ولاردىڭ قالاي تۇرعانى ءتيىمدى ەكەنىن سارالاۋىمىزعا بولادى، - دەدى ول.
2025 -جىلدىڭ ماۋسىمىندا گااگادا وتكەن ناتو سامميتىندە ەۋروپا ەلدەرىنىڭ اسكەري شىعىندارىن 2035 -جىلى ىشكى جالپى ءونىمنىڭ 5 پايىزىنا دەيىن جەتكىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعان. بۇل رەتتە قارجىنىڭ 3,5 پايىزى تىكەلەي قورعانىس سالاسىنا جۇمسالاتىن بولسا، قالعان 1,5 پايىزى اسكەري ارەكەت كەزىندە قولدانىلاتىن ينفراقۇرىلىم نىساندارىن سالۋعا شىعىندالماق.
