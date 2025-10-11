ترامپ: ا ق ش قىتاي تاۋارلارىنا 1-قاراشادان باستاپ 100 پايىز باج سالىعىن ەنگىزەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قىتايدان كەلەتىن تاۋارلارعا كەدەندىك باج سالىعىن ەكى ەسە ارتتىرۋدى جانە ەكسپورتتىق شەكتەۋلەر ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
ءتيىستى مالىمدەمەنى ترامپ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريالاعان.
ونىڭ ايتۋىنشا، قىتاي 1-قاراشادان باستاپ دەرلىك بارلىق وندىرىلەتىن ونىمگە ەكسپورتتىق باقىلاۋ شارالارىن ەنگىزەتىنىن جاريالاپ، «وتە اگرەسسيۆتى ۇستانىم» تانىتتى. ول بۇل ارەكەتتى «كوپ جىل بۇرىن ازىرلەنگەن جوسپاردىڭ ءبىر بولىگى» دەپ اتادى.
ترامپتىڭ مالىمدەۋىنشە، بۇعان جاۋاپ رەتىندە ا ق ش 1-قاراشادان باستاپ نەمەسە پەكيننىڭ ارەكەتتەرىنە بايلانىستى ودان دا ەرتەرەك قىتاي تاۋارلارىنا قولدانىلىپ وتىرعان باج سالىعىن %100 عا دەيىن كوتەرەدى، سونداي-اق بارلىق ماڭىزدى باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتۋگە ەكسپورتتىق شەكتەۋلەر ەنگىزەدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش-تىڭ فەدەرالدى اپەللياتسيالىق سوتى ترامپتىڭ ەنگىزگەن كوپتەگەن باج سالىقتارى زاڭسىز دەپ شەشىم شىعارىپ، كەيىننەن اكىمشىلىك بۇل تاريفتەردى ساقتاۋ ءۇشىن جوعارعى سوتقا جۇگىنگەن بولاتىن.