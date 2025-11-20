ترامپ ا ق ش قارجى ءمينيسترىن جۇمىستان شىعارامىن دەپ قورقىتتى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ فەدەرالدىق قور جۇيەسىن سىنعا الىپ، پايىزدىق مولشەرلەمە بويىنشا جاعداي جاقسارماسا، قارجى ءمينيسترى سكوتت بەسسەنتتى جۇمىستان شىعارامىن دەپ سەس كورسەتتى. بۇل تۋرالى The New Republic حابارلايدى.
- سكوتت، سەن بۇل جىگىتپەن جۇمىس ىستەۋىڭ كەرەك. ونىڭ پسيحيكالىق پروبلەمالارى بار. ونىڭ بىردەڭەسى دۇرىس ەمەس، - دەدى دونالد ترامپ سارسەنبى كۇنى كەننەدي ورتالىعىندا سويلەگەن سوزىندە ف ق ج ءتوراعاسى دجەروم پاۋەللگە سىلتەمە جاساپ.
ا ق ش پرەزيدەنتى پاۋەلدىڭ قابىلەتسىزدىگىن اتاپ ءوتتى.
- ونى شاعىن عيمارات قۇرىلىسىنا 4 ميلليارد دوللار جۇمساعانى ءۇشىن سوتقا بەرۋ كەرەك. ەگەر جاعدايدى تەز ارادا دۇرىستاماساڭ، مەن سەنى جۇمىستان شىعارامىن، تۇسىنىكتى مە؟ مەن ونىڭ كەتكەنىن قالايمىن، سكوتت! - دەپ جالعاستىردى ترامپ.
اق ءۇي باسشىسى پاۋەلدى بىرنەشە اي بويى قۋدالاپ، پايىزدىق مولشەرلەمەلەردى تومەندەتپەگەنى جانە ترامپتىڭ اگرەسسيۆتى ەكونوميكالىق جوسپارلارىنا تولىقتاي مويىنسۇنباعانى ءۇشىن جۇمىستان شىعارامىن دەپ قورقىتىپ كەلەدى.
قىركۇيەكتە فەدەرالدىق قور جۇيەسى بيىلعى جىلى كوپتەن كۇتكەن پايىزدىق مولشەرلەمەنىڭ تورتتەن ءبىر تارماققا تومەندەيتىنىن جاريالادى.