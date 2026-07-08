تراكتورعا سەگىز تىركەمە جالعاعان جۇرگىزۋشى جاۋاپقا تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - ازەربايجاننىڭ اگدجابەدي اۋدانىندا تراكتورعا سەگىز تىركەمە جالعاپ، جول قوزعالىسىنا قاۋىپ توندىرگەن جۇرگىزۋشىگە قاتىستى اكىمشىلىك شارا قولدانىلدى.
بۇل تۋرالى ازەربايجان ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساعان Axar.az حابارلادى.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، الەۋمەتتىك جەلىدە تاراعان بەينەجازبا نەگىزىندە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كولىك جۇرگىزۋشىسىنىڭ جەكە باسىن انىقتاعان. وعان قاتىستى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ ءتيىستى باپتارى بويىنشا حاتتاما تولتىرىلدى.
قۇزىرلى ورگان مۇنداي ارەكەتتەردىڭ جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىنە ەلەۋلى قاۋىپ توندىرەتىنىن اتاپ ءوتتى.