تەگەراندا ءالي حامەنەيمەن قوشتاسۋ ءراسىمى ءوتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - يران استاناسى تەگەراندا 28-اقپاندا باستالعان ا ق ش پەن يزرايلدىڭ شابۋىلى سالدارىنان قازا تاپقان ەلدىڭ بۇرىنعى كوشباسشىسى ءالي حامەنەيمەن مەملەكەتتىك قوشتاسۋ ءراسىمى ءوتىپ جاتىر.
قوشتاسۋ ءراسىمى تەگەرانداعى يمام حومەينيدىڭ «مۋساللا» مەشىتىندە ۇيىمداستىرىلعان. وعان يراننىڭ رەسمي تۇلعالارى، ەل ازاماتتارى، سونداي-اق كوپتەگەن مەملەكەتتىڭ وكىلدەرى قاتىسىپ جاتىر.
ءىس-شارادا قاسيەتتى قۇران وقىلىپ، ءبىر مينۋت ۇنسىزدىك جاريالاۋمەن باستالدى.
تۇركيا اتىنان راسىمگە ۆيتسە-پرەزيدەنت جيەۆدەت يىلماز قاتىسىپ وتىر.
كۇنى بويى جالعاساتىن مەملەكەتتىك قوشتاسۋ راسىمىنە شامامەن 100 ەلدەن ۇكىمەت جانە پارلامەنت باسشىلارى، سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى، سونداي-اق ۇكىمەتتەردىڭ ارنايى وكىلدەرى قاتىسادى دەپ كۇتىلۋدە.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن يراندا ءالي حامەنەيمەن قوشتاسۋعا دايىندىق جالعاسىپ جاتقانى تۋرالى جازدىق.
ايتا كەتەرلىگى، ناۋرىز ايىنىڭ باسىندا ترامپ ءالي حامەنەيدىڭ قازا تاپقانىن مالىمدەدى.
سونداي-اق كەيىننەن يران ءالي حامەنەيدىڭ قازاسىن رەسمي تۇردە راستادى.
سونىمەن قوسا يراننىڭ قازا تاپقان جوعارعى رۋحاني جەتەكشىسى ءالي حامەنەيدىڭ جۇبايى مانسۋرە حودجاستە قايتىس بولعانى ايتىلدى.
يران بيلىگى مارقۇم جوعارعى كوشباسشى اياتوللا ءالي حامەنەيدى جەرلەۋ ءراسىمىن ەل اۋماعىنداعى امەريكالىق جانە يزرايلدىك سوققىلاردىڭ جالعاسۋىنا بايلانىستى كەيىنگە قالدىردى.