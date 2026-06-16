ترامپ پەن زەلەنسكي G7 سامميتىندە كەزدەستى: ەندى باستى كەلىسسوز وتپەك
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پەن ۋكراينا پرەزيدەنتتەرى فرانسياداعى G7 سامميتىندە قىسقاشا سويلەسىپ، نەگىزگى كەلىسسوزدەردى سەيسەنبى كۇنى جالعاستىرۋعا كەلىستى.
فرانسيادا ءوتىپ جاتقان G7 سامميتى اياسىندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي قىسقاشا كەزدەسۋ وتكىزدى. تاراپتاردىڭ تاعى ءبىر كەزدەسۋى سەيسەنبى كۇنى وتەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر، دەپ حابارلايدى. BBC.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، دونالد ترامپ G7 سامميتى بارىسىندا ۆلاديمير زەلەنسكيمەن رەسمي كەزدەسۋ وتكىزەتىنىن مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ۋكراينا باسشىسىمەن الدىن الا اڭگىمە دە بولعان.
اڭگىمە جاقسى ءوتتى، - دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
سونىمەن قاتار ترامپ رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى سوعىستىڭ ەكى تاراپقا دا ۇلكەن شىعىن اكەلىپ جاتقانىن ايتىپ، ماسكەۋ كەلىسىمگە كەلۋى كەرەك ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ءوز كەزەگىندە ۆلاديمير زەلەنسكي الەۋمەتتىك جەلىدە كەزدەسۋدەن تۇسىرىلگەن فوتوسۋرەتتەردى جاريالادى. كادرلاردا زەلەنسكي مەن ۋكراينا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ حاتشىسى رۋستەم ۋمەروۆتىڭ دونالد ترامپ جانە ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيومەن اڭگىمەلەسىپ وتىرعانى كورىنەدى.
ۇستانىمداردى ۇيلەستىرۋ ءاردايىم ماڭىزدى، - دەپ جازدى ۋكراينا پرەزيدەنتى.
بۇعان دەيىن Reuters اگەنتتىگى زەلەنسكي مەن ترامپتىڭ ەۋروپا كوشباسشىلارىمەن بىرگە G7 سامميتى اياسىنداعى جۇمىس توبىنىڭ وتىرىسىنا قاتىسقانىن حابارلاعان بولاتىن.
G7 سامميتى 15-17-ماۋسىم ارالىعىندا فرانسيادا، جەنيەۆا كولى جاعالاۋىندا ءوتىپ جاتىر. جيىنعا فرانسيا، ۇلى بريتانيا، كانادا، گەرمانيا، يتاليا، جاپونيا جانە ا ق ش كوشباسشىلارى، سونداي-اق ەۋروپالىق وداق وكىلدەرى قاتىسۋدا.
Reuters مالىمەتىنشە، ەۋروپالىق ديپلوماتتار سامميتتى دونالد ترامپتى ۋكرايناداعى سوعىستى توقتاتۋ جونىندەگى ۇسىنىستاردى قايتا قاراۋعا كوندىرۋ مۇمكىندىگى رەتىندە قاراستىرىپ وتىر.