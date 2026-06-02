ترامپ يزرايلدىڭ ليۆانعا قارسى شابۋىلىن توقتاتقانىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تەگەراننىڭ دەلدالدار ارقىلى جۇرگىزىلىپ جاتقان كەلىسسوزدەردى توقتاتقانى تۋرالى مالىمدەمەدەن كەيىن جاعدايدى باسەڭدەتۋگە تىرىسىپ، Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە يرانمەن ديالوگتىڭ «جەدەل قارقىنمەن» جالعاسىپ جاتقانىن جانە يزرايل ارمياسىنىڭ ليۆانعا قاراي سوققى بەرۋىن توقتاتىلعانىن جازدى، دەپ حابارلايدى Euronews.
ا ق ش پرەزيدەنتى دۇيسەنبى كۇنى يزرايل پرەمەر- مينيسترىمەن جانە «حەزبوللا» شيتتىك قوزعالىسىنىڭ وكىلدەرىمەن جۇرگىزىلگەن كەلىسسوزدەردەن كەيىن يزرايل كۇشتەرى «بەيرۋتقا كىرمەيتىنىن، ال العا جىلجىپ بارا جاتقان بولىمشەلەردىڭ كەرى بۇرىلعانىن» مالىمدەدى.
Truth Social پلاتفورماسىنداعى جازباسىندا ترامپ «حەزبوللا» وكىلدەرىمەن «وتە جاقسى اڭگىمە» بولعانىن ايتتى.
- ءبىز اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىستىك. يزرايل ولارعا شابۋىل جاسامايدى، ال ولار يزرايلگە شابۋىل جاسامايدى،- دەپ جازدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
ترامپ سونداي-اق تەگەرانمەن كەلىسسوزدەردىڭ «جىلدام قارقىنمەن» جالعاسىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
ترامپتىڭ بۇل مالىمدەمەلەرى يران يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىنىڭ ىقپالىنداعى Tasnim اقپارات اگەنتتىگى تەگەران يزرايلدىڭ ليۆانداعى اۋقىمدى اسكەري وپەراتسياسىنان كەيىن ا ق ش-پەن بەيبىت كەلىسىمگە قاتىستى حابار الماسۋدى توقتاتۋعا شەشىم قابىلداعانىن حابارلاعاننان كەيىن جاريالاندى.
سونداي-اق جاريالانىمدا يراننىڭ ورمۋز بۇعازىن تولىقتاي جابۋعا جانە اسكەري قيمىلدار اۋقىمىن كەڭەيتۋگە بەل بايلاعانى ايتىلعان.
ادەتتەگى ريتوريكاسىنان وزگەشە تۇردە سويلەگەن ترامپ يران مالىمدەمەسىنىڭ ماڭىزىن تومەندەتۋگە تىرىستى.
- شىنىمدى ايتسام، ولاردىڭ كەلىسسوزدەردى توقتاتقان-توتتاتپاعانى ماعان ءبارىبىر، - دەدى ول امەريكالىق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
سونىمەن بىرگە ترامپ يران اگەنتتىگىنىڭ مالىمدەمەسىنەن كەيىن مۇناي باعاسىنىڭ كۇرت وسكەنىنە توقتالىپ:
- مەنىڭ ويىمشا، جاقىن ارادا مۇناي باعاسى تاس سياقتى قۇلدىرايدى، - دەدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى بەيبىت كەلىسسوزدەردى جالعاستىرۋ مۇمكىندىگىن دە جوققا شىعارمادى.
- بۇل ءبىز بارىپ، اينالانىڭ بارىنە بومبا تاستايمىز دەگەن ءسوز ەمەس. ءبىز قورشاۋدى ساقتاپ قالامىز،-دەدى ول.
ءدال سول ۋاقىتتا يران سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ا ق ش-تى يزرايلدىڭ ليۆانداعى اسكەري ارەكەتتەرىن توقتاتا المادى دەپ ايىپتاعان مالىمدەمە جاريالادى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمدەۋىنشە، ۆاشينگتون يزرايلدى ليۆانداعى «حەزبوللاعا» قارسى وپەراتسياسىن توقتاتۋعا ماجبۇرلەۋگە تىرىسقانىمەن، يرانعا قارسى ءبىتىمنىڭ بۇزىلۋىنا دا، يزرايلدىڭ ليۆانعا قاتىستى ءبىتىمدى بۇزۋىنا دا ا ق ش تىكەلەي جاۋاپتى.
- قۇراما شتاتتار بۇل جاعدايدىڭ سالدارى مەن ىقتيمال ءورشۋى ءۇشىن جاۋاپ بەرەدى،-دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
يران تاراپى سونداي-اق:
- يران يسلام رەسپۋبليكاسى ءوزىنىڭ بارلىق مۇمكىندىگى مەن الەۋەتىن پايدالانا وتىرىپ جانە زاڭدى ءوزىن-ءوزى قورعاۋ قۇقىعىنا سۇيەنە وتىرىپ، قاجەت دەپ ساناعان جەردە ءوز مۇددەلەرىن قورعايدى،-دەپ مالىمدەدى.
بۇدان بولەك، يراندىق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى تەگەراننىڭ «تۇبەگەيلى شارالار قابىلداۋ، جاڭا مايداندار اشۋ جانە ورمۋز بۇعازىنداعى تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋ ارقىلى قورعانىس وپەراتسيالارىن جۇرگىزۋگە دايىن» ەكەنىن ايتقان ەكى يراندىق گەنەرالدىڭ ءسوزىن كەلتىردى.
يراننىڭ جوعارعى كوشباسشىسىنىڭ كەڭەسشىسى ءارى يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىنىڭ قولباسشىسى موحسەن رەزاي X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى جازباسىندا:
- ءبىز تەڭىز قورشاۋىنىڭ جالعاسۋىنا جول بەرمەيمىز جانە ليۆانداعى شيەلەنىستىڭ ۋشىعۋىنا دا توزبەيمىز. يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ قارۋلى كۇشتەرىنىڭ سابىرىنىڭ دا شەگى بار،-دەدى موحسەن رەزاي.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن يران ليۆانداعى جاعدايعا بايلانىستى ا ق ش-پەن دەلدالدار ارقىلى جۇرگىزىلەتىن بايلانىستاردى توقتاتقانىن جازدىق.