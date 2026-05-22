    ترامپ يرانداعى جاعدايعا بايلانىستى ۇلىنىڭ ۇيلەنۋ تويىنا قاتىسپاۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ ۇلى دونالد ترامپ كىشى مەن بەتتينا اندەرسوننىڭ ۇيلەنۋ تويىنا قاتىسا الاتىنىنا سەنىمدى ەمەس.

    ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ايتۋىنشا، قازىر ول ءۇشىن «قولايلى ۋاقىت ەمەس»، سەبەبى ول حالىقارالىق ماسەلەلەرمەن، ەڭ الدىمەن يرانداعى جاعدايمەن اينالىسىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى NBC News-كە سىلتەمە جاساپ.

    ترامپ وتباسىلىق ءىس-شاراعا قاتىسقىسى كەلەتىنىن، ءبىراق مەملەكەتتىك ىستەر ماڭىزدىراق ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    ا ق ش پرەزيدەنتى سونىمەن قاتار ب ا ق- تىڭ رەاكسياسىنا قاتىستى ازىلدەپ، ۇيلەنۋ تويىنا قاتىسسا دا، قاتىسپاسا دا سىنعا ۇشىرايتىنىن ايتتى.

    وسىعان قاراماستان، ول شاڭىراق كوتەرگەن جۇپقا باقىت تىلەپ، ۇلىنىڭ قالىڭدىعىنا جوعارى باعا بەردى.

    ا ق ش پرەزيدەنتى ۇلىنىڭ ۇيلەنۋ تويى باگام ارالدارىندا وتەدى، ال ترامپ وسى اپتا سوڭىندا نيۋ-دجەرسيدە بولۋى ءتيىس. كىشى ترامپتىڭ ۆانەسسا ترامپپەن ۇيلەنگەنىنە 13 جىل بولدى، ولاردىڭ ەكى بالاسى بار. ودان بۇرىن ول كيمبەرلي گيلفويلمەن نەكەلەسكەن، ونى پرەزيدەنت 2025-جىلى كىشى ترامپپەن اجىراسقاننان كەيىن گرەتسياداعى ا ق ش ەلشىسى ەتىپ تاعايىنداعان.

    بۇعان دەيىن ترامپ يرانعا جوسپارلانعان شابۋىلدى توقتاتقان بولاتىن.

    Күнсұлтан Отарбай
