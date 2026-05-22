ترامپ يرانداعى جاعدايعا بايلانىستى ۇلىنىڭ ۇيلەنۋ تويىنا قاتىسپاۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ ۇلى دونالد ترامپ كىشى مەن بەتتينا اندەرسوننىڭ ۇيلەنۋ تويىنا قاتىسا الاتىنىنا سەنىمدى ەمەس.
ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ايتۋىنشا، قازىر ول ءۇشىن «قولايلى ۋاقىت ەمەس»، سەبەبى ول حالىقارالىق ماسەلەلەرمەن، ەڭ الدىمەن يرانداعى جاعدايمەن اينالىسىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى NBC News-كە سىلتەمە جاساپ.
ترامپ وتباسىلىق ءىس-شاراعا قاتىسقىسى كەلەتىنىن، ءبىراق مەملەكەتتىك ىستەر ماڭىزدىراق ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ا ق ش پرەزيدەنتى سونىمەن قاتار ب ا ق- تىڭ رەاكسياسىنا قاتىستى ازىلدەپ، ۇيلەنۋ تويىنا قاتىسسا دا، قاتىسپاسا دا سىنعا ۇشىرايتىنىن ايتتى.
وسىعان قاراماستان، ول شاڭىراق كوتەرگەن جۇپقا باقىت تىلەپ، ۇلىنىڭ قالىڭدىعىنا جوعارى باعا بەردى.
ا ق ش پرەزيدەنتى ۇلىنىڭ ۇيلەنۋ تويى باگام ارالدارىندا وتەدى، ال ترامپ وسى اپتا سوڭىندا نيۋ-دجەرسيدە بولۋى ءتيىس. كىشى ترامپتىڭ ۆانەسسا ترامپپەن ۇيلەنگەنىنە 13 جىل بولدى، ولاردىڭ ەكى بالاسى بار. ودان بۇرىن ول كيمبەرلي گيلفويلمەن نەكەلەسكەن، ونى پرەزيدەنت 2025-جىلى كىشى ترامپپەن اجىراسقاننان كەيىن گرەتسياداعى ا ق ش ەلشىسى ەتىپ تاعايىنداعان.
بۇعان دەيىن ترامپ يرانعا جوسپارلانعان شابۋىلدى توقتاتقان بولاتىن.