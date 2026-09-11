KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ترامپ: يرانمەن سوعىس 3-قاراشاعا دەيىن اياقتالۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM – ا ق ش پەن يران اراسىنداعى سوعىس 2026-جىلعى 3 -قاراشاداعى كونگرەسس سايلاۋىنا دەيىن اياقتالۋى مۇمكىن.

    Трамп допустил завершение войны с Ираном до 3 ноября
    Фото: Anadolu

    بۇل تۋرالى Kazinform Anadolu اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

    ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ وسى جاڭالىقتى امەريكالىق NewsNation تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.

    بۇعان دەيىن اق ءۇي باسشىسى جۋرناليستەرگە بەرگەن تۇسىنىكتەمەسىندە سوعىس 3 -قاراشادا وتەتىن سايلاۋدان كەيىن بىردەن اياقتالاتىنىن مالىمدەگەن ەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، يران بۇدان ءارى قارسى تۇرا المايدى.

    - بۇل ماسەلە سايلاۋدان كەيىن رەتتەلەدى، ءتىپتى ودان ەرتە شەشىلۋى مۇمكىن، - دەدى ول.

    ا ق ش پرەزيدەنتى يراننىڭ يوردانياداعى امەريكالىق بازاعا جاساعان سوڭعى سوققىلارى ايماقتاعى امەريكا ۇشاقتارىنا زاقىم كەلتىردى دەگەن قاۋەسەتتى جوققا شىعاردى.

    - جوق، ەشقانداي زاقىم كەلتىرگەن جوق، مۇلدەم شىعىن بولمادى،- دەدى ول.

    Kazinform ءۇشىن Anadolu اگەنتتىگى ۇسىنعان ماتەريال.

    بۇعان دەيىن يران ا ق ش-پەن سوعىستى توقتاتۋدىڭ شارتتارىن اتاعانىن جازعان ەدىك.

    اقزات جيەنالينا

    الەم
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور