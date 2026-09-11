ترامپ: يرانمەن سوعىس 3-قاراشاعا دەيىن اياقتالۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پەن يران اراسىنداعى سوعىس 2026-جىلعى 3 -قاراشاداعى كونگرەسس سايلاۋىنا دەيىن اياقتالۋى مۇمكىن.
بۇل تۋرالى Kazinform Anadolu اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ وسى جاڭالىقتى امەريكالىق NewsNation تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
بۇعان دەيىن اق ءۇي باسشىسى جۋرناليستەرگە بەرگەن تۇسىنىكتەمەسىندە سوعىس 3 -قاراشادا وتەتىن سايلاۋدان كەيىن بىردەن اياقتالاتىنىن مالىمدەگەن ەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، يران بۇدان ءارى قارسى تۇرا المايدى.
- بۇل ماسەلە سايلاۋدان كەيىن رەتتەلەدى، ءتىپتى ودان ەرتە شەشىلۋى مۇمكىن، - دەدى ول.
ا ق ش پرەزيدەنتى يراننىڭ يوردانياداعى امەريكالىق بازاعا جاساعان سوڭعى سوققىلارى ايماقتاعى امەريكا ۇشاقتارىنا زاقىم كەلتىردى دەگەن قاۋەسەتتى جوققا شىعاردى.
- جوق، ەشقانداي زاقىم كەلتىرگەن جوق، مۇلدەم شىعىن بولمادى،- دەدى ول.
Kazinform ءۇشىن Anadolu اگەنتتىگى ۇسىنعان ماتەريال.
بۇعان دەيىن يران ا ق ش-پەن سوعىستى توقتاتۋدىڭ شارتتارىن اتاعانىن جازعان ەدىك.
اقزات جيەنالينا