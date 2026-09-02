ترامپ: يران قارىمتا شابۋىل جاساسا، ا ق ش «الدەقايدا اۋقىمدى» سوققى بەرەدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يران قارۋلى كۇشتەرى جاۋاپ قايتارعان جاعدايدا ەل اۋماعىنا «بۇدان دا اۋقىمدى» سوققى جاسالاتىنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى انادولۋ اگەنتتىگى جازدى.
ترامپ الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازباسىندا ا ق ش-تىڭ يرانعا جاڭا سوققىلار جاساپ جاتقانىن حابارلادى.
- قازىر ا ق ش ورمۋز بۇعازى ماڭىنداعى يران نىساندارىنا سوققى جاساپ جاتىر. بۇل سوققىلار-اۋقىمدى ءارى قۋاتتى،-دەدى ول.
ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل شابۋىلدار يراننىڭ ورمۋز بۇعازىنا قايتادان تەڭىز مينالارىن ورنالاستىرۋ ارەكەتىنە، سونداي-اق يوردانياداعى امەريكالىق بازاعا سەگىز زىمىران ۇشىرۋىنا جاۋاپ رەتىندە جاسالعان.
سونداي-اق ترامپ تەگەراندى جاۋاپ ارەكەتتەرىنەن باس تارتۋعا شاقىردى.
- ەگەر يران مەملەكەتى وسى تولىق نەگىزدەلگەن سوققىعا جاۋاپ بەرۋگە شەشىم قابىلداسا، وعان بۇدان دا جويقىن ءارى اۋقىمدى سوققى جاسالادى،-دەدى ول.
ترامپتىڭ سوزىنشە، يرانعا قارسى «ەڭ ءىرى» شابۋىل ءالى جاسالعان جوق جانە مۇنداي سوققى ەلگە وراسان زور زالال كەلتىرۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعى (CENTCOM) X الەۋمەتتىك جەلىسىندە يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىنىڭ نىساندارىنا شابۋىل باستالعانىن حابارلادى. مالىمدەمەدە بۇعان يراننىڭ ورمۋز بۇعازىنداعى ساۋدا كەمەلەرىنە جانە ايماقتاعى امەريكالىق قىزمەتكەرلەرگە «شابۋىل جاساۋ ارەكەتتەرى» سەبەپ بولعانى ايتىلعان.
يران قارۋلى كۇشتەرى دە ا ق ش-تىڭ شابۋىلدارىنا جاۋاپ قايتاراتىنىن مالىمدەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ا ق ش يرانداعى يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسى نىساندارىنا شابۋىل باستاعان ەدى.
سونداي-اق ورمۋزداعى شيەلەنىس سالدارىنان 400 كەمە مەن 6 مىڭ تەڭىزشى پارسى شىعاناعىنان شىعا الماي وتىرعانىن جازدىق. حالىقارالىق تەڭىز ۇيىمىنىڭ مالىمەتىنشە، قاقتىعىس باستالعالى حالىقارالىق كەمە قاتىناسىنا كەمىندە 70 شابۋىل جاسالىپ، 19 تەڭىزشى قازا تاپقان.
سونداي-اق ا ق ش پەن يران اراسىنداعى سوعىسقا التى اي تولعانىن جانە قاقتىعىس نەگە تىعىرىققا تىرەلگەنىن سارالاپ كوردىك.
ال دۇيچەنبى كۇنى ا ق ش بىرنەشە اپتادان بەرى العاش رەت يرانعا شابۋىل جاساعانى حابارلاندى. ي ر س ك بۇل شابۋىل امەريكانىڭ لاراك ارالىنا بەرگەن سوققىلارىنا جاۋاپ ەكەنىن مالىمدەدى. ا ق ش وكىلى جەكسەنبى كۇنى ا ق ش اسكەري كۇشتەرى يراننىڭ لاراك ارالىنداعى ۇشىرۋ قوندىرعىلارىنا سوققى بەرگەنىن راستادى. بۇل شىلدە ايىنىڭ سوڭىنان بەرگى امەريكالىقتاردىڭ يرانعا جاساعان العاشقى شابۋىلى.