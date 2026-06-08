ترامپ: يرانمەن كەلىسىم جاسالمايىنشا اكتيۆتەر بۇعاتتان شىعارىلمايدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانمەن ىقتيمال كەلىسىم اياسىندا تەگەراننىڭ بۇعاتتالعان اكتيۆتەرىن مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتپايتىنىن جانە سانكتسيالاردى الدىن الا الىپ تاستامايتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى DW.
NBC News تەلەارناسىنىڭ Meet the Press باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ترامپ مۇنداي قادامدار تەك بەيبىت كەلىسىمگە قول قويىلعاننان كەيىن عانا قاراستىرىلاتىنىن ايتتى.
- بۇل كەيىن بولادى. ەگەر ولار ءوزىن دۇرىس ۇستاپ، ءتيىستى قادامدار جاساسا، ءبىز بۇل ماسەلەنى تالقىلاي باستايمىز،- دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
سونىمەن قاتار اق ءۇي باسشىسى يرانمەن قىسقا مەرزىمدى كەلىسىمگە ليۆاننىڭ قوسىلۋىن تالاپ ەتپەيتىنىن جەتكىزدى.
- مەنىڭشە، ولار مۇنى قالار ەدى، ءبىراق مەن ونداي تالاپ قويمايمىن، - دەدى ترامپ.
ول سونداي-اق يزرايلدى ليۆاندا ورنالاسقان «حەزبوللا» قوزعالىسىنا قارسى «ناقتىراق ءارى نىسانالى» سوققىلار جاساۋعا شاقىردى.
- مەن ليۆانداعى جاعدايدىڭ جاقسارعانىن، «حەزبوللاعا» قارسى سوققىلار ناقتىراق بولعانىن قالايمىن. ولار اناعۇرلىم ءدال باعىتتالۋى كەرەك دەپ ويلايمىن،- دەدى ا ق ش كوشباسشىسى.
ترامپ سۇحبات بارىسىندا يراننىڭ جوعارعى جەتەكشىسى مودجتابا حامەنەيمەن تىكەلەي كەلىسسوز جۇرگىزۋگە دايىن ەكەنىن دە مالىمدەدى. الايدا ونىڭ ناقتى قاي جەردە جۇرگەنى تۋرالى سۇراققا جاۋاپ بەرمەدى.
- ونىڭ قايدا ەكەنىن بىلەتىن-بىلمەيتىنىمدى ايتقىم كەلمەيدى. ءبىراق ءبىلۋىم ابدەن مۇمكىن،- دەدى ول.
DW مالىمەتىنشە، مامىر ايىنىڭ سوڭىندا Axios پورتالى ا ق ش پەن يران وكىلدەرى اقپان ايىنىڭ سوڭىنان بەرى جالعاسىپ كەلە جاتقان اسكەري قاقتىعىستى رەتتەۋگە ارنالعان نەگىزدەمەلىك كەلىسىم بويىنشا الدىن الا ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزگەنىن حابارلاعان.
سوعان قاراماستان، دونالد ترامپ ازىرگە كەلىسىمدى قولداعان جوق. اقپارات كوزدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، ۆاشينگتون تەگەران يادرولىق قارۋ جاساۋ جوسپارىنان تولىق باس تارتقان جاعدايدا عانا مامىلەگە كەلۋگە دايىن.
يران بيلىگى دە ا ق ش-پەن سوعىستى توقتاتۋ جونىندەگى تۇپكىلىكتى كەلىسىمگە ءالى قول جەتكىزىلمەگەنىن مالىمدەدى.