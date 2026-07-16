ترامپ يران كەلىسسوزگە ورالماسا، كوپىرلەرىن تاس-تالقان ەتەتىنىن ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ەگەر تەگەران كەلىسسوزدەرگە قايتا ورالماسا، كەلەسى اپتادا يراننىڭ كوپىرلەرى مەن ەلەكتر ستانتسيالارىنا سوققى جاسالۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى.
بۇل تۋرالى ول Fox News تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى، دەپ حابارلايدى BBC.
ترامپ بۇعان دەيىن ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن بارلىق جۇككە 20 پايىزدىق الىم ەنگىزۋ جوسپارىنان باس تارتقانىمەن، يران پورتتارىنا تەڭىز بلوكاداسىن قايتا ەنگىزەتىنىن جاريالاعان.
- كەلەسى اپتا ولار ءۇشىن وتە اۋىر بولادى. ەگەر كەلىسسوز ۇستەلىنە قايتا ورالىپ، مامىلەگە كەلمەسە، بارلىق ەلەكتر ستانتسيالارىن ىستەن شىعارامىز. بارلىق كوپىرلەرىن قيراتامىز،- دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
ايتا كەتەيىك، ترامپ ءساۋىر ايىندا دا يراننىڭ ازاماتتىق ينفراقۇرىلىمىنا، سونىڭ ىشىندە كوپىرلەر مەن ەلەكتر ستانتسيالارىنا سوققى جاساۋ مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەگەن.
سول كەزدە ب ۇ ۇ-نىڭ ادام قۇقىقتارى جونىندەگى جوعارعى كوميسسارى فولكەر تيۋرك حالىقارالىق قۇقىققا سايكەس بەيبىت تۇرعىندار مەن ازاماتتىق ينفراقۇرىلىم نىساندارىنا قاساقانا شابۋىل جاساۋ اسكەري قىلمىس سانالاتىنىن ەسكەرتكەن ەدى.
1949-جىلعى جەنيەۆا كونۆەنتسيالارىندا دا بەيبىت حالىقتىڭ ءومىرى ءۇشىن اسا ماڭىزدى نىساندارعا سوققى جاساۋعا تىيىم سالىنعان.
الايدا سەيسەنبى كۇنى كەشكە Special Report with Bret Baier باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ترامپ يراننىڭ ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمى ا ق ش شابۋىلدارىنىڭ ىقتيمال نىساندارىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەتىنىن تاعى دا ايتتى.
- ەنەرگەتيكالىق نىسانداردى ەڭ سوڭىنا قالدىرامىن. ءبىراق اقىر سوڭىندا ولارعا دا سوققى جاسايمىز،-دەدى ول.
ترامپتىڭ ايتۋىنشا، سەيسەنبى كۇنى كەشكە امەريكالىق كەلىسسوز جۇرگىزۋشىلەر يران جاعىنا قاتاڭ ەسكەرتۋ جەتكىزگەن.
- ولارعا كەلىسىمگە كەلگەن دۇرىس. ايتپەسە ولاردا ەشتەڭە قالمايدى،-دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
ايتا كەتەيىك، مۇنىڭ الدىندا ترامپ يران وعان قاستاندىق جاساسا، تۇتاس ەلدى جويىپ جىبەرەتىنىن مالىمدەگەن.