ترامپ: يرانمەن مامىلەگە كەلۋگە از قالدى
استانا. قازاقپارات - دونالد ترامپ يرانمەن بەيبىت كەلىسىمگە كەلۋ ماسەلەسى بويىنشا «ەلەۋلى ىلگەرىلەۋ بارىن» مالىمدەپ، ورمۋز بۇعازى اشىق بولاتىنىن ايتتى.
ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ سوزىنشە، ول پاكىستانداعى دەلدالدارمەن، سونداي-اق پارسى شىعاناعىنداعى ءبىرقاتار ەلدەر مەن يزرايل باسشىلارىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەن. ترامپ مەموراندۋمنىڭ سوڭعى تارماقتارى ءالى تالقىلانىپ جاتقانىن، الايدا ا ق ش، يران جانە وزگە تاراپتار مامىلەنىڭ نەگىزگى شارتتارى بويىنشا ورتاق ۇستانىمعا كەلگەنىن جەتكىزدى.
الايدا يراننىڭ يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىنا جاقىن Fars اگەنتتىگى ورمۋز بۇعازى يراننىڭ باقىلاۋىندا قالا بەرەتىنىن مالىمدەدى. سونداي-اق تەگەراندا ترامپتىڭ كەلىسىمگە جاقىن قالعانى تۋرالى سوزدەرى شىندىققا سايكەس كەلمەيتىنى ايتىلعانىن The Guardian جازدى.
ال شەحباز شاريف كەرىسىنشە، كەلىسسوزدەر پروتسەسىن قولداپ، ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىندا جاقىن ارادا جاڭا كونسۋلتاتسيالار كەزەڭى وتەتىنىن حابارلادى. ونىڭ ايتۋىنشا، ءوڭىر باسشىلارى اراسىنداعى سوڭعى تەلەفون اڭگىمەلەرى «وتە پايدالى ءارى ناتيجەلى» بولعان.
ب ا ق مالىمەتىنشە، تالقىلانىپ جاتقان كەلىسىم جوباسىندا ورمۋز بۇعازىن ۋاقىتشا اشۋ، يران مۇنايىن ساتۋعا قويىلعان شەكتەۋلەردى ءىشىنارا جەڭىلدەتۋ جانە يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسى بويىنشا كەلىسسوزدەر بولۋى مۇمكىن. ءوز كەزەگىندە ا ق ش يران پورتتارىنا قاتىستى بلوكادانىڭ ءبىر بولىگىن الىپ تاستاۋى ىقتيمال.
سونىمەن بىرگە دەرەككوزدەر ورمۋز بۇعازىنىڭ مارتەبەسىن قوسا العاندا، نەگىزگى ماسەلەلەر بويىنشا تاراپتاردىڭ ۇستانىمى ءالى دە قاراما-قايشى ەكەنىن جانە تۇپكىلىكتى كەلىسىمگە ازىرگە قول جەتكىزىلمەگەنىن اتاپ ءوتتى.