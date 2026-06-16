ترامپ يرانمەن الدىن الا كەلىسىمگە قول قويىلعانىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانمەن سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى الدىن الا كەلىسىمگە قول قويىلعانىن مالىمدەدى جانە كەلىسىمنىڭ ەگجەي-تەگجەيلەرى «جاقىن ارادا» جاريالاناتىنىن شامالادى، دەپ حابارلايدى BBC.
- مەن وعان قول قويىلعانىن، كەلىسىمگە تولىقتاي قول قويىلعانىن ايتۋعا قۋانىشتىمىن، - دەدى ول G7 سامميتىندە فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرونمەن كەلىسسوز بارىسىندا.
ا ق ش-تىڭ جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىكتەرى دە كەي مالىمەتتى اشىپ، ورمۋز بۇعازى جۇما كۇنى، ياعني جەنەۆادا كەلىسىمگە رەسمي قول قويۋ جوسپارلانعان كۇنى قايتا اشىلاتىنىن حابارلادى.
ولاردىڭ ايتۋىنشا، يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسى بويىنشا تەحنيكالىق كەلىسسوز وسى اپتادا باستالادى دەپ كۇتىلىپ وتىر، ال كەز كەلگەن سانكسيالاردى جەڭىلدەتۋ نەمەسە اكتيۆتەردى بوساتۋ يراننىڭ كەلىسىم بويىنشا مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋىنا بايلانىستى بولادى.
ۆيتسە-پرەزيدەنت دجەي دي ۆەنس دۇيسەنبىدە CNN ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ا ق ش پەن يران اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمنىڭ «شامامەن ءبىر جارىم بەت» ەكەنىن جانە جالپى قۇجات ەكەنىن مالىمدەدى. ۆەنس كوپتەگەن مالىمەت بولاشاق كەلىسسوز كەزىندە كەلىسىلەتىنىن قوسىپ ءوتتى.
- كەلىسسوزدىڭ تەحنيكالىق كەزەڭىندە ءبىرقاتار ماسە بويىنشا ەگجەي-تەگجەيلى مالىمەتتەردى پىسىقتاۋىمىز كەرەك، ءبىراق مەموراندۋم يراندىقتار كەلىسىم بويىنشا ءوز مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋ ارقىلى كەلىسىمنەن پايدا كورەتىنىنە نەگىز جاسايدى، - دەدى ول.
ۆەنستىڭ ايتۋىنشا، قۇجاتتىڭ ءبىرىنشى پۋنكتىندە يراننىڭ «ايماقتىق بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى» قامتاماسىز ەتۋگە مىندەتتەنەتىنى، بۇل، ونىڭ سوزىنشە، «تەرروريستىك ۇيىمداردى» قارجىلاندىرۋدى توقتاتۋدى قامتيتىنى ايتىلعان.
- ەڭ باستىسى، ولار يادرولىق قارۋ جاساماۋعا تەكسەرىلۋگە جاتاتىن مىندەتتەمە الادى، - دەدى ۆەنس.
ا ق ش شەنەۋنىكتەرى كەلىسىمگە ەلەكتروندى تۇردە ترامپ، ۆەنس جانە يران پارلامەنتىنىڭ سپيكەرى موحامماد-باگەر گاليباف قول قويعانىن مالىمدەدى. ولار سونداي-اق قوسىمشا مالىمەت سارسەنبىگە قاراي جاريالانۋى مۇمكىن دەپ شامالادى، ترامپ بولسا كەلىسىمنىڭ تولىق ءماتىنى جۇما كۇنگى راسىمنەن كەيىن جاريالاناتىنىن ايتقان.
- بۇل وتە ماڭىزدى قۇجات جانە مەن ونىڭ جاريالانعانىن قالايمىن. سوندىقتان، مۇمكىن، جاقىن ارادا، - دەدى پرەزيدەنت.
بۇل كەلىسىم اتىستى توقتاتۋدى تاعى 60 كۇنگە ۇزارتادى، ونىڭ بارىسىندا تاراپتار سوڭعى كەلىسىمنىڭ ەگجەي-تەگجەيى بويىنشا كەلىسەدى.
ەسكە سالساق، ەۋروپانىڭ جەتەكشى ەلدەرى ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسىمگە قاتىستى ءۇن قاتتى.
سونداي-اق ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسىمنەن كەيىن مۇناي باعاسى تومەندەگەنىن حابارلادىق.
يران مەن ا ق ش اراسىنداعى كەلىسىمنىڭ ەگجەي-تەگجەيى بەلگىلى بولدى.