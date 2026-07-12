ترامپ وزىنە يران قاستاندىق جاساسا، تۇتاس ەلدى جويىپ جىبەرەتىنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يران بيلىگى وزىنە قاستاندىق ۇيىمداستىرعان نەمەسە ونداي ارەكەتكە بارعان جاعدايدا جاۋاپ رەتىندە يرانعا جاپپاي زىمىران سوققىسىن جاساۋ جونىندە الدىن الا نۇسقاۋ بەرگەنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى BBC جازدى.
ترامپتىڭ ايتۋىنشا، يرانمەن كەلىسسوزدەر تەگەراننىڭ ءوتىنىشى بويىنشا جالعاسىپ جاتىر.
- يسلام رەسپۋبليكاسىنا باعىتتالعان مىڭ زىمىران ۇشىرۋعا دايىن تۇر. ەگەر يران بيلىگى ا ق ش-تىڭ قازىرگى پرەزيدەنتىن، ياعني مەنى ولتىرۋگە ارەكەت جاساسا نەمەسە ولتىرسە، ولاردىڭ سوڭىنان تاعى مىڭداعان زىمىران جىبەرىلەدى، - دەپ جازدى ول Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
ا ق ش پرەزيدەنتى اسكەري بۇيرىقتار الدەقاشان بەرىلگەنىن ايتىپ، قاجەت بولعان جاعدايدا امەريكالىق اسكەر ءبىر جىل ىشىندە يراننىڭ بارلىق ءوڭىرىن تولىقتاي جويىپ جىبەرە الاتىنىن مالىمدەدى. ونىڭ سوزىنشە، بۇل مەرزىم قاجەت بولعان جاعدايدا ۇزارتىلۋى مۇمكىن.
8-شىلدەدە ا ق ش پەن يران ءبىر-بىرىنە قايتادان سوققى جاساپ، كەيىن ترامپ ماۋسىم ايىنان بەرى كۇشىندە بولعان ۋاقىتشا ءبىتىمنىڭ اياقتالعانىن جاريالاعان ەدى.
ا ق ش وماننىڭ اۋماقتىق سۋلارى مەن ورمۋز بۇعازى ماڭىنداعى ءۇش ساۋدا كەمەسىنە جاسالعان شابۋىلدارعا جاۋاپ رەتىندە يرانعا جاڭا سوققىلار جاساپ، تەگەرانعا مۇناي ساتۋعا مۇمكىندىك بەرگەن ليتسەنزيانىڭ كۇشىن جويدى.
بۇعان جاۋاپ رەتىندە يران كۋۆەيت پەن باحرەيندەگى ا ق ش اسكەري بازالارىنا سوققى جاسادى.
كەيىن ترامپ وزىنە قاستاندىق جاسالۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتىپ، ءبىراق وعان قاتىستى ەشقانداي دالەل كەلتىرمەدى.
- مەن ولاردىڭ نىساناسىندا باياعىدان بەرى ءبىرىنشى ورىندامىن. ەگەر ماعان بىردەڭە بولسا، ولار بۇرىن-سوڭدى كورمەگەن دەڭگەيدە بومبالانۋى ءتيىس دەگەن نۇسقاۋ قالدىردىم، - دەدى ول The New York Post باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
جۇما كۇنى The Wall Street Journal باسىلىمى دەرەككوزدەرگە سىلتەمە جاساپ، يزرايل ا ق ش-قا يراننىڭ ترامپقا قاستاندىق جاساۋدىڭ جاڭا جوسپارىن قاراستىرىپ جاتقانى تۋرالى بارلاۋ مالىمەتتەرىن بەرگەنىن جازدى.
الايدا ترامپ بۇل اقپاراتتى جوققا شىعاردى.
- جوق، جوق. يزرايل ەشتەڭە انىقتاعان جوق. مەن الدەقاشان ولاردىڭ جويۋ تىزىمىندە ءبىرىنشى ورىندامىن. ءومىر وسىنداي. ەگەر بىردەڭە بولىپ جاتسا، مەنى ساعىناتىن شىعارسىزدار دەپ ۇمىتتەنەمىن، - دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
ورمۋز بۇعازى اشىق بولۋى كەرەك
ا ق ش يراندى ورمۋز بۇعازى حالىقارالىق كەمە قاتىناسى ءۇشىن اشىق ەكەنىن رەسمي تۇردە جاريالاۋعا جانە كوممەرتسيالىق كەمەلەرگە جاسالاتىن شابۋىلداردى توقتاتۋعا مىندەتتەنۋگە شاقىردى. بۇل تالاپتار سەنبى كۇنى وماندا وتەتىن كەلىسسوزدەردىڭ كۇن تارتىبىنە ەنگىزىلەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
ترامپ ۋاقىتشا ءبىتىم اياقتالعانىن مالىمدەگەنىنە قاراماستان، ۆاشينگتون مەن تەگەران جاقىندا بولعان شيەلەنىسكە قاراماستان كەلىسسوزدەردى جالعاستىرۋعا ۋاعدالاسقانىن ايتتى.
ا ق ش شەنەۋنىكتەرىنىڭ مالىمەتىنشە، يران ۆاشينگتونعا ساۋدا كەمەلەرىنە شابۋىلداردى كەلىسسوزدەردى بۇزۋعا تىرىسقان راديكالدى توپ وكىلدەرى جاساعانىن حابارلاعان.