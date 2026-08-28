ترامپ ونتاريو كولىنىڭ اتاۋىن «امەريكا كولى» دەپ وزگەرتتى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بەيسەنبى كۇنى ونتاريو كولىنىڭ اتاۋىن «امەريكا كولى» دەپ وزگەرتۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى. شەشىم كانادامەن ساۋدا سوعىسى كۇشەيگەن تۇستا قابىلدانىپ وتىر.
بۇل تۋرالى ۆاشينگتونداعى Kazinform ءتىلشىسى NBC News-كە سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
اق ءۇي باسشىسى ا ق ش پەن كانادا شەكاراسىنداعى كولدىڭ اتاۋىن وزگەرتۋ ءۇشىن «بارلىق قاجەتتى قۇجاتتار مەن باسقا دا ماتەريالداردى تاپسىرعانىن» ايتتى.
- ءبىز ءتيىستى ادامداردىڭ بارلىعىنا حابار بەردىك، ياعني ءبىز ىستەۋىمىز قاجەت پروتسەدۋرالاردىڭ ءبارىن ورىندادىق. بۇل - بىردەن كۇشىنە ەنەتىن رەسمي شەشىم، - دەدى دونالد ترامپ.
كانادانىڭ پرەمەر-ءمينيسترى مارك كارني ترامپتىڭ شەشىمىنەن كەيىن كوپ ۇزاماي X- تەگى جازباسىندا بۇل اتاۋ كانادا مەن ا ق ش مەملەكەتى قۇرىلماي تۇرىپ پايدا بولعانىن اتاپ ءوتتى.
- ونتاريو كولىنىڭ اتاۋى ۆەندات تىلىندەگى «Ontari’io» سوزىنەن شىققان. ول «ادەمى كول، ۇلكەن كول» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى. بۇل اتاۋ 400 جىلدان استام ۋاقىت بۇرىن پايدا بولعان، ياعني ول كانادانىڭ كونفەدەراتسياسى قۇرىلىپ، ا ق ش تاۋەلسىزدىگىن جاريالاعانعا دەيىن قالىپتاسقان، - دەدى مارك كارني.
وتكەن جىلى ترامپ مەكسيكا شىعاناعىنىڭ اتاۋىن «امەريكا شىعاناعى» دەپ وزگەرتكەن ەدى. ا ق ش ىشكى ىستەر مينيسترلىگى، Google جانە Apple بۇل ديرەكتيۆانى ورىندادى، الايدا الەمنىڭ باسقا ەلدەرى بۇل اتاۋدى قابىلداعان جوق.
بۇعان دەيىن ا ق ش پەن كانادا اراسىنداعى ساۋدا سوعىسى تۋرالى حابارلانعان بولاتىن. اتاپ ايتقاندا، كانادا ا ق ش ەكونوميكاسىنا قالاي قارسى سوققى بەرە الاتىنىن مالىمدەگەن ەدى.
ال ترامپ بولسا، كانادادان اكەلىنەتىن كولىككە 50 پايىزدىق باج سالىعىن ەنگىزبەك.
سونداي-اق ا ق ش پەن كانادا ساۋدا كەلىسىمىنە كەلە الماعانى جايلى دا جازعان ەدىك.