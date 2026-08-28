KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ترامپ ونتاريو كولىنىڭ اتاۋىن «امەريكا كولى» دەپ وزگەرتتى

    استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بەيسەنبى كۇنى ونتاريو كولىنىڭ اتاۋىن «امەريكا كولى» دەپ وزگەرتۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى. شەشىم كانادامەن ساۋدا سوعىسى كۇشەيگەن تۇستا قابىلدانىپ وتىر.

    ا
    Фото: x.com/@WhiteHouse

    بۇل تۋرالى ۆاشينگتونداعى Kazinform ءتىلشىسى NBC News-كە سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

    اق ءۇي باسشىسى ا ق ش پەن كانادا شەكاراسىنداعى كولدىڭ اتاۋىن وزگەرتۋ ءۇشىن «بارلىق قاجەتتى قۇجاتتار مەن باسقا دا ماتەريالداردى تاپسىرعانىن» ايتتى.

    - ءبىز ءتيىستى ادامداردىڭ بارلىعىنا حابار بەردىك، ياعني ءبىز ىستەۋىمىز قاجەت پروتسەدۋرالاردىڭ ءبارىن ورىندادىق. بۇل - بىردەن كۇشىنە ەنەتىن رەسمي شەشىم، - دەدى دونالد ترامپ.

    كانادانىڭ پرەمەر-ءمينيسترى مارك كارني ترامپتىڭ شەشىمىنەن كەيىن كوپ ۇزاماي X- تەگى جازباسىندا بۇل اتاۋ كانادا مەن ا ق ش مەملەكەتى قۇرىلماي تۇرىپ پايدا بولعانىن اتاپ ءوتتى.

    - ونتاريو كولىنىڭ اتاۋى ۆەندات تىلىندەگى «Ontari’io» سوزىنەن شىققان. ول «ادەمى كول، ۇلكەن كول» دەگەن ماعىنانى بىلدىرەدى. بۇل اتاۋ 400 جىلدان استام ۋاقىت بۇرىن پايدا بولعان، ياعني ول كانادانىڭ كونفەدەراتسياسى قۇرىلىپ، ا ق ش تاۋەلسىزدىگىن جاريالاعانعا دەيىن قالىپتاسقان، - دەدى مارك كارني.

    وتكەن جىلى ترامپ مەكسيكا شىعاناعىنىڭ اتاۋىن «امەريكا شىعاناعى» دەپ وزگەرتكەن ەدى. ا ق ش ىشكى ىستەر مينيسترلىگى، Google جانە Apple بۇل ديرەكتيۆانى ورىندادى، الايدا الەمنىڭ باسقا ەلدەرى بۇل اتاۋدى قابىلداعان جوق.

    بۇعان دەيىن ا ق ش پەن كانادا اراسىنداعى ساۋدا سوعىسى تۋرالى حابارلانعان بولاتىن. اتاپ ايتقاندا، كانادا ا ق ش ەكونوميكاسىنا قالاي قارسى سوققى بەرە الاتىنىن مالىمدەگەن ەدى.

    ال ترامپ بولسا، كانادادان اكەلىنەتىن كولىككە 50 پايىزدىق باج سالىعىن ەنگىزبەك.

    سونداي-اق ا ق ش پەن كانادا ساۋدا كەلىسىمىنە كەلە الماعانى جايلى دا جازعان ەدىك.

    الەم
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور