ترامپ پۋتين مەن زەلەنسكيدىڭ جاقىن ارادا كەزدەسۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مەن ۋكراينا باسشىسى ۆلاديمير زەلەنسكيدىڭ جۋىق ارادا كەلىسسوز ۇستەلىنە وتىرۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Arasha.kz.
بۇل تۋرالى ول انكارادا وتكەن ناتو سامميتى اياسىندا زەلەنسكيمەن كەزدەسكەننەن كەيىن ايتتى. ترامپتىڭ سوزىنشە، رەسەي مەن ۋكراينا باسشىلارى دا قارۋلى قاقتىعىستىڭ توقتاتىلۋىنا مۇددەلى.
«مەنىڭ ويىمشا جانە ۇمىتتەنەمىن، بۇل جاقىن ارادا بولادى»، - دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى ىقتيمال كەزدەسۋ تۋرالى قويىلعان سۇراققا جاۋاپ بەرىپ.
ترامپ سوڭعى اپتالاردا ۋكرايناداعى سوعىستى رەتتەۋ باعىتىندا بەلگىلى ءبىر ىلگەرىلەۋ بايقالعانىن جەتكىزدى. ول ەكى تاراپپەن دە سويلەسكەنىن جانە بەيبىت كەلىسىمگە قول جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بار دەپ سانايتىنىن ايتتى.
ا ق ش پرەزيدەنتى زەلەنسكيمەن جۇرگىزىلگەن كەلىسسوزدەن كەيىن پۋتينمەن قايتا سويلەسۋدى جوسپارلاعان. بۇعان دەيىن كرەمل وكىلدەرى دە ترامپ پەن پۋتيننىڭ جاقىن ۋاقىتتا تاعى تەلەفون ارقىلى بايلانىسۋى مۇمكىن ەكەنىن حابارلاعان ەدى.
سونىمەن بىرگە ىقتيمال كەزدەسۋدىڭ ناقتى كۇنى مەن وتەتىن ورنى ءالى بەلگىلەنبەگەن. ترامپتىڭ ايتۋىنشا، بىرنەشە نۇسقا تالقىلانعانىمەن، ماسكەۋدىڭ كەلىسسوز وتەتىن ورىن بولۋى كۇماندى.